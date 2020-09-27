Antalya’nın simgesi Saat Kulesi’ne kubbe geliyor

Antalya'nın en önemli sembollerinden olan, Bizans dönemine ait burçlar üzerine 1900'lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi, restore edilecek.

Antalya’da tarihi Kaleiçi’nin ana giriş kapısı olarak bilinen Kale Kapısı’nda, 2’nci yüzyılda Bizans döneminde yapılan beşgen planlı burç üzerine 1900’lü yılların başında inşa edilen Saat Kulesi, restore edilecek.

Onlarca yıldır dokunulmayan ve içi harabeye dönen Saat Kulesi’nin restorasyon projesi, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca onaylandı. Çalışmalar sırasında, kulenin tepe kısmında 1940’lı yıllarda yıkıldığı düşünülen bir kubbe olduğu da belirlendi. Yeni projede kubbe de olacak.

İÇİ HARABEYİ ANDIRIYOR

Antalya’da yıllarca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan ve herkesin dışarıdan görebildiği kulenin içi ve üst kısımları, ilk defa basın mensupları tarafından görüntülendi.

Kulenin 20 metreyi bulan en yüksek noktasında dört tarafa bakan tarihi saatleri, eskiden kullanıldığı düşünülen ve saat başı ses çıkartan çan benzeri düzeneği ve en üst katındaki sivil savunma sinyali amaçlı uyarı aracı bulunuyor. Tarihi yapının 8 metreye kadar olan kısmının beton dökülerek toprak altında bırakıldığı, üst kısımlarının ise bakımsızlıktan harabeyi andırdığı görüldü.

SEYİR TERASI VE BALKONLAR

Kulenin 8 metreye kadar olan kısmına, dış duvarındaki dik merdivenden tırmanılıyor. 8 metreden sonra ise demir bir kapıdan içeri girilerek, kule içindeki demir merdivenlerden dört ayrı kata çıkılabiliyor. İlk katta kulenin etrafını saran balkonları, ikinci katta saat düzenekleri, üçüncü katında ise pencereler bulunuyor. Üst katta ise sonradan eklenen imitasyon dendanların çevrelediği seyir terası bulunuyor, üzerinde de Türk bayrağı dalgalanıyor.(DHA)