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Antalya’ya kavurucu sıcaklar geri geliyor
Antalya’ya kavurucu sıcaklar geri geliyor
Meteoroloji'den alınan son verilere göre Antalya’da geçtiğimiz hafta etkili olan kuru ve kavurucu sıcaklar geri dönüyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki 3 gün boyunca 41-42 derecede seyredecek.
Yaşam 12 Temmuz 2018 - 11:44

Turizmin başkenti Antalya önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklıkların etkisi altında olacak. Geçtiğimiz hafta etkili olan ve 43 dereceye kadar çıkan sıcak hava kente geri dönüyor

NORMALİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Antalya, hava sıcaklığını 3 gün boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde geçirecek. Meteoroloji’den alınan verilere göre Antalya'nın Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez başta olmak üzere birçok ilçesinde sıcaklık değerleri 40-41 dereceye kadar yükselecek. En yüksek sıcaklıkların ise yine 42 derece ile Aksu ilçesinde ölçüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren yine mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

1 İLE 3 DERECE ARTACAK

Antalya'da hava bugün az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklık ise Antalya merkez ve kıyı ilçelerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.
(İHA)

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