Antep fıstığı lif, fosfor mineralleri, potasyum, A grubu vitaminler, B grubu vitaminler, yağ ve protein açısından çok zengin bir besindir. Sakız ağacıgiller familyasından kabuklu bir meyve olan Antep fıstığının sağlık açısından yararlarını sizler için derledik... Antep fıstığı neye iyi geliyor? Antep fıstığının faydaları nelerdir? İşte cevapları...

İsmini ilk üretiminin yapıldığı Gaziantep ilinden alan Antep fıstığı, bazı yörelerde şam fıstığı olarak da bilinmektedir. B6 vitamini bakımından oldukça zengin olan Antep fıstığının sağlık için pek çok yararı bulunmaktadır. Peki, Antep fıstığı neye iyi geliyor? Antep fıstığının faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ANTEP FISTIĞI NEYE İYİ GELİYOR?

Antep fıstığının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Akciğer için iyi bir iltihap temizleyicidir. Göğsü yumuşatır, ağrılarını hafifletir, öksürüğün geçmesine yardımcı olur.

* Antep fıstığı kandaki kolesterol seviyesini düşürür. Kroner kalp hastalığı riskini azaltır.

* B6 vitamini sayesinde çeşitli kanser türlerinin ve enfeksiyonların engellenmesine yardımcı olur.

* Antep fıstığı içerdiği antioksidan oranı açısından yaşlılığa bağlı olarak görülen bazı hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

* Kandaki kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürür. Kroner kalp hastalığının riskini azaltır. Ayrıca içerdiği antioksidanlar ve doymamış yağ asitleri sayesinde kalbi de koruduğu bilinmektedir.

* Yüksek lif içeriği sayesinde kandak şeker miktarını dengeler. İnsülin direncini düşüren Antep fıstığı basıncı da düşürerek inme, felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır.

* Kabuğundaki lif sayesinde mide zarını korur ve midede oluşan asit oranını dengeler. Bağırsak florasanı koruyarak sindirimi rahatlatır. Hazımsızlık ve şişkinlik riskini azaltır.

* Antep fıstığı içerdiği E, C ve B vitaminleri böbrek ve mesane bölgesinde oluşan kumların daha rahat dökülmesini sağlar.

* Antep fıstığı günlük ihtiyaç olan B6 vitaminini karşılar. Kandaki oksijen miktarı artırarak anemiyi önlemeye yardımcı olur.

* İçeriğinde yer alan lutein ve zeaksantin adlı oksidanlar sayesinde hücrelerin hasar görmesi engelleyerek, yaşa bağlı olarak gelişen görme bozukluklarının önüne geçer.

* Afrodizyak etkisi sayesinde erkeklerde cinsel gücü artırır.

* İçerdiği faydalı yağlar sayesinde kilo alımını önleyerek, enerji oranını artırmaktadır.