Antep fıstığı üretiminde kuraklık endişesi

Türkiye’de iklim değişikliği, yeterli yağışın düşmemesi ve ani hava değişiklikleri, 42 milyon Antep fıstığı ağacının olduğu Gaziantep’te fıstık üreticilerini endişelendiriyor.

Yeterli yağış almayan bölgede, bazı çiftçiler ağaçları suladı. Ağustos-eylül aylarında hasat edilecek Antep fıstığında kuraklık nedeniyle erken çiçek açan ağaçlarda kayıplar da görülmeye başlandı.

Bu sezon yok yılını yaşayacak Antep fıstığı ağaçlarında görülen ‘karagöz’ denilen ve bir sonraki yılın mahsulünün habercisi olan tomurcuklar, seyrek ve belirli dolgunluğa erişemediği için önümüzdeki yılın mahsulünün de düşecek olması üreticileri endişelendirdi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL MAHSÜL ÇOK DÜŞÜK SEVİYELERDE OLACAK”

Gaziantep Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, “Bu yıl kuraklıktan dolayı çiftçimiz tedirgin. Antep fıstığında kuraklıktan dolayı çok büyük oranda verim düşüklüğü var. Fıstık ağaçlarında karagöz dediğimiz tomurcuklar aslında gelecek yılın ürününün olup olmayacağını gösterir. Bu yıl karagözlerde çok büyük bir düşüş var. Ağaçlardaki bu karagözlere göre önümüzdeki yıl mahsul çok düşük seviyede olur. Ama bu yıl için asıl sorun ağaçlarımızda meydana gelen kurumalar. Fıstık, Gaziantep çiftçimizin yüzde 80’inin temel geçim kaynağı. Gelecek yıl için de karagözler bize verimin olmayacağına işaret ediyor. Bu durum sadece çiftçiyi değil, başta baklava üreticileri olmak üzere herkesi olumsuz etkileyecek” dedi.

FISTIK ÜRETİCİSİNE İLAÇ UYARISI

Cuma Yiğit, çiftçinin bu zarar karşısında daha çok emek vermesi gerektiğini belirterek bilinçsiz ilaç kullanımından da uzak durulması uyarısında bulundu.

Normalde sulama gerekmeyen fıstık ağaçlarını kurumaması için çiftçilere sulama tavsiyesinde bulunan Yiğit, ”Üreticilerimiz fıstık ağaçlarını sulasınlar. Ağaçların verim vermesinin tek çaresi sulama. Fıstık ağaçları daha öncesinde mevsiminde yağış aldığı için sulanmazdı. Ancak son birkaç yıldır yaşadığımız kuraklıklar ağaçlarımızı etkiledi” diye konuştu. (DHA)

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