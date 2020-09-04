Kuru yemiş olarak tüketilen ve baklavaların vazgeçilmez malzemesi Antep fıstığı, lif, fosfor mineralleri, potasyum, A grubu vitaminler, B grubu vitaminler, yağ ve protein açısından çok zengin bir meyvedir. Sağlık açısından sayısız yararları olan Antep fıstığının vücudumuza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Antep fıstığı ilk olarak Gaziantep'te üretildiğinden bu adı almıştır. Sakız ağacıgiller familyasından kabuklu bir meyve olan Antep fıstığı, çeşitli vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Peki, Antep fıstığının vücudumuza faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ANTEP FISTIĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Antep fıstığının vücudumuza olan faydalarından bazıları şunlardır:

– Akciğerlerdeki iltihabı temizler.

– Göğsü yumuşatarak ağrıları hafifletir.

– Kandaki kötü kolesterolü (LDL) düşürür.

– Mide zarını korur.

– Mide oluşan asit oranını dengeler.

– Sindirim sistemini rahatlatır.

– Kan basıncını da düşürerek inme, felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır.

– Kalbi korur.

– Hazımsızlık ve şişkinlik riskini azaltır.

– Anemiyi önlemeye yardımcı olur.

– Enerji verir.

– Bedeni ve zihni kuvvetlendirir.

– Yorgunluğu giderir.

– Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Kilo vermeye yardımcıdır.

– Yaşa bağlı görme bozukluklarını önlemeye yardımcı olur.

– Erkeklerde libidoyu artırır.

– Böbrek ve mesanede oluşan kumların dökülmesini sağlar.

– Kaynatılıp suyu içildiğinde sürekli öksürüğü keser.

– İnsan vücudunun ihtiyacı olan fosforu karşılar.

– Böbrek ve safra kesesi ağrılarını dindirmeye yardımcı olur.

– Kansere karşı koruyucu etkisi vardır.

– Çocukların zeka gelişimine katkı sağlar.

– Damar tıkanıklığını engelleyebilir.

ÖNEMLİ NOT: Antep fıstığının bilinen önemli bir yan etkisi yoktur. Ancak, çok fazla tüketildiğinde kilo almaya neden olur. Yağ oranı yüksek olduğundan karaciğer yağlanmasını artırarak sivilce oluşumuna yol açar. Ayrıca içeriğindeki protein bağışıklık sistemindeki maddelere karşı savaşarak alerjik reaksiyona sebep olabilir.