Antik kazılardan çıkan 10 bin eser müzeleri doldurdu

Bandırma Arkeoloji Müzesi, Antik Çağ’dan Yakın Çağ’a kadar olan süreçte bölgenin tarihine ışık tutuyor. Özellikle Erdek ilçesindeki Kyzikos ile Ergili köyündeki Daskyleion antik kentlerinde yapılan kazılardaki buluntuların sergilendiği müzede, etütlük eserler de dahil edildiğinde yaklaşık 10 bin eser yer alıyor. Bahçesi ile birlikte 4 bin 500 metrekarelik alana sahip olan müze, eserlerle doldu.

Bandırma Arkeoloji Müzesi Müdürü Ali Atmaca, teşhir salonunun genişletilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek konu ile ilgili bakanlığın planlı çalışmaları olduğunu söyledi. Müze ziyaretinin ücretsiz olduğunu hatırlatan Atmaca, Erdek yakınlarında daha önce yılda sadece bir ay olan kazıların, bundan böyle yıl boşunca yapılacağını ifade ederek, müzeye ilişkin bilgiler verdi.

– Müzenin temellerinin 1990 yılında atıldığını belirten Atmaca, iki teşhir salonumuz var. Bunlardan biri büyük, diğeri daha küçük. Küçük olan salonda saha kazılarından çıkan eserler, büyük teşhir salonda da eski tunç devrinden kalan eserler sergileniyor. Eser sayımız sürekli olarak artıyor. Kazılarımız devam ediyor.

– Özellikle Kyzikos Antik Kent kazıları için bu yıldan itibaren 12 ay kapsamında olmak üzere çalışmalara başlanıldı. Dolayısıyla bu yıl ve bundan sonraki kazılarda daha fazla eser geleceğinden kuşkumuz yok. Mevcut haliyle teşhir salonumuzun genişletilmesi artık ihtiyaç oldu. Bu anlamda bakanlığımızın yaptığı bazı planlı çalışmalar var. Sorunların ortadan kaldırılması planlanıyor.

KAÇAK KAZILAR ÜLKENİN YARASI

– Bölgemizde de çok sık kaçak kazılara rastlanıyor. Bu kazılar aslında geçmişimizin bize bıraktığı, bizim de gelecek nesillere bırakacağımız eserlerin tahrip edilmesi demek. Biz sadece bunların emanetçisiyiz, bekçisiyiz. Kamu malı olan bu eserlerin gelecek nesillere iyi bir şekilde korunaklı bir şekilde bırakılması önem arz etmektedir. Halkımızın bilinçlendirilmesi konusunda yerel halkımız her şekilde bilinçli olsa da yine de kamu kurumlarıyla zaman dilimi içinde konferans olsun, sempozyum olsun ve muhtarlarla olsun görüşmelerle bilinçlendirmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. (DHA)