Antik kente tarihi dokunuş

Antalya’nın CHP’li Manavgat ilçe Belediyesi Side’de, önceki dönem belediye tarafından dökülen asfaltı kaldırıp tarihi dokuya uygun doğal taş döşedi. Belediye tarafından başlatılan çalışmalar, yol boyunca yapılacak aydınlatmalar ve Side’nin simgesi nar ağaçları dikilerek tamamlanacak.

Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, dünya turizminin göz bebeği Side'de, Kentsel Tasarım Projesi'nin 3. etabı olan, Side giriş yolunu yayalaştırma çalışmasında sona yaklaştı. Antalya Valiliği YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) ve Manavgat Belediyesi işbirliğinde, Side Müze Müdürlüğü ve Side Kazı Başkanlığı işbirliği ile yürütülen projede, 750 m2'lik Antik Side yolu doğallığı simgeleyen diyabez taş, traverten ve bej mermer taşları ile döşendi.

“SİDE'NİN TARİHİ DOKUSUNA UYGUN”

Manavgat Belediyesi, portikli yoldaki çalışmalarını, aydınlatmalar ve nar ağaçları dikerek tamamlayacak. Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü kontrol noktası da girişteki otoparka çekildi. Side Garajından Antik Side'ye ulaşımı sağlayacak olan ring aracını da geçtiğimiz günlerde yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunan Manavgat Belediyesi, göz bebeği Side'de görselliğe dikkat ederek görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oldu.

Side'nin yeni giriş yolu, yerli ve yabancı turistlerden de tam not aldı. Side'nin tarihi dokusuna uygun bir şekilde yayalaştırma projesini hayata geçiren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side Müzesi ve Antik Tiyatro giriş kısmında yaşanan trafik ve görüntü kirliliğinin de önüne geçildiğini söyledi.

Başkan Şükrü Sözen, “Side'ye artı değer katan Antik Side Kentsel Tasarım Proje'mizin 3. Etabı olan Side'mizi yayalaştırma projemizi, tamamladık. Zabıta Müdürlüğü kontrol noktamızı otopark girişine çekmek suretiyle yaptığımız projemizde, müze ve amfitiyatro kısmını da trafik açısından rahatlattık. Çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen Antalya Valiliğimize, esnaflarımıza ve Side'de yerleşik yaşayan tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.