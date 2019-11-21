Antik kentte büyük kültür mirası: Muzalar Evi

Zeugma Antik Kenti’nin en önemli değerlerinden biri olan Muzalar Evi'ndeki kazı çalışmaları tamamlandı. Seleukos Krallığı’na ait önemli bir askeri ve ticari merkez olan Muzalar Evi, antik kentin en iyi korunmuş Roma konut örneklerinden biri… Muzalar Evi, adını ise esin perilerinden almış. Muzalar Evi'nde, yapılan kazılarda son 7 yılda Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne tam 938 eser kazandırıldı.

Zeugma Antik Kenti, Gaziantep'in Nizip ilçesinin doğusunda tepeler üzerine kurulu ve Fırat Nehri'nin üzerinde stratejik öneme sahip… Önemli geçit noktasında bulunan Zeugma Antik Kenti'ndeki Muzalar Evi kazı çalışmaları nihayete erdi.

Kültürel mirası ortaya çıkarmak üzere başlatılan kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutalmış Görkay başkanlığındaki ekip tarafından Türkiye İş Bankası'nın (2012-2019) desteği ile tamamlandı.

Çalışmaları sonucu, Seleukos Krallığı'na ait önemli bir askeri ve ticari merkez olan ve antik kentin en iyi korunmuş Roma konut örneklerinden biri olan Muzalar Evi, kültür mirasımıza kazandırıldı.

‘DÜNYA KÜLTÜR MİRASINA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK'

Arkeoloji alanında verdikleri desteklerle Anadolu topraklarındaki eşsiz arkeolojik zenginliğin bugünkü nesillerle buluşturulmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini belirten İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker, “Antalya'da Patara Antik Kenti, İzmir'de Teos Antik Kenti ve Aydın'da Nysa Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını da destekliyoruz. 1985 yılından bu yana Kırşehir Kaman'da kazı çalışmalarını sürdüren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'ne de çeşitli katkılar sağlıyoruz. Tüm bu kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkan ve çıkarılacak olan arkeolojik değerlerimizin hem medeniyet tarihine ışık tutacağını hem de dünya kültür mirasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

ARKEOLOJİ MÜZESİ'NE 938 ESER KAZANDIRILDI

2007 yılında kazı çalışmalarına başlanan Muzalar Evi'nde 2012-2019 yılları arasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne tam 938 eser kazandırıldı. Kazılarda 2012'den bu yana; akademisyenler, arkeologlar, arkeoloji bölümü öğrencileri, restoratörler, sanat tarihçileri ve mimarlar olmak üzere toplam 443 kişi çalışma yaptı.

ADI ESİN PERİLERİNDEN GELİYOR

Fırat Nehri'nin üzerinde karşılıklı iki kent şeklinde konumlanan, dünyanın önde gelen açık hava müzelerinden biri olan Zeugma Antik Kenti'ndeki Muzalar Evi, adını bir odasının tabanındaki mozaikteki, Klasik Yunan eğitiminin vazgeçilmez parçası olan lirik şiir, tarih, müzik, astronomi ve felsefe gibi konuların esin perileri sayılan 9 Muza betiminden alıyor.

Bu mozaiğin ortasındaki büyük madalyon üzerinde baş Muza ve epik şiirin ustası Kalliope bulunuyor. Diğer Muza'dan; Kleio tarih yazımının, Euterpe şarkının, Elegiak şiirin, Erato lirik şiirin, Melpomene tragedyanın, Polyhmnia ilahilerin, Terpsikhore dansın, Thalia komedyanın, Urania ise astronominin esin perisi.