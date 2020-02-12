Antik kentteki maden ocağına ÇED tepkisi

Türkiye'nin en önemli ve en iyi korunmuş antik kentlerinden Antalya'daki Termessos'a 3.5 kilometre uzaklıktaki maden ocağının kapasite artırımı ve yer değişikliği için 'ÇED gerekli değildir' raporu TBMM gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Büyük İskender'in bile fethedemediği şehir olarak adını tarihe yazdıran Termessos'a gözümüz gibi bakmamız gerekirken, bir de ÇED yapılmadan maden ocağı faaliyetlerine izin verilmesi akıl alır gibi değil” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya’nın Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki Termessos Antik Kenti’ne üç buçuk kilometre mesafedeki maden ocağının kapasite artırımı ve yer değişikliği için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmesini TBMM’ye taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren Budak, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

“TERMESSOS’A 3.5 KİLOMETRE”

Budak, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

* Türkiye’nin önemli antik şehirlerinden Termessos’a üç buçuk kilometre mesafede yer alan ve Termessos Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 10 yıldır işlettiği maden ocağına kapasite artışı ve yer değişikliği için ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verildiği ortaya çıkmıştır. Faaliyet alanında üretim kapasitesinin 49 bin 920 tondan 350 bin tona çıkarıldığı, 100 hektarlık ruhsat sahasının ‘ÇED gereklidir’ raporuna ihtiyaç duyulmaması için yasal sınır olan 25 hektarın altında belirlendiği de iddia edilmektedir.

* Proje dosyasına göre ayda 16 defa 192 patlamanın yapılacağı belirtilen alanın tamamının ve çevresinin Akdeniz Kızılçam ormanı olduğu bilinmekte, ocağın faaliyetleri için çok sayıda ağacın kesilmesi gerektiği de dile getirilmektedir. Ayrıca maden sahasının Yaban Hayatı Geliştirme sahasına olan mesafesinin 3 bin 720 metre olduğu da kaydedilmektedir. Öte yandan söz konusu ocağın yeraltı suları için ciddi tehdit oluşturduğu, proje tanıtım dosyasına yeraltı suyu kaynaklarının maden ocağı faaliyet alanının altında olduğu da belirtilmektedir.

BAKANLIKTAN YANIT İSTEDİ

Budak soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

– Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Kovanlık Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda iş yapan ve faaliyet süresi sona eren Termessos Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin maden faaliyetini 11 yıl daha yapacağına ilişkin iddialar doğru mudur?

– 100 hektarlık ruhsat sahasının ‘ÇED gereklidir’ raporuna ihtiyaç duyulmaması için yasal sınır olan 25 hektarın altında belirlendiği iddiaları doğru mudur?

– Türkiye’nin en önemli ve en iyi korunan antik kentlerinden biri olan Termessos Antik Kenti’nin bu faaliyetlerden etkilenmesi olası mıdır?

– Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon kurulmuş mudur? Maden ocağı faaliyetinden yer altı sularının etkilenmemesi için hangi önlemler alınacaktır?”