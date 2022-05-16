Antikacıdan tablo aldı, 5 milyon euro’ya satışa çıkardı: Salvador Dali’ye ait

Elazığ'da yaşayan İbrahim Solmaz, antikacı arkadaşından satın aldığı tablonun Salvador Dali'ye ait olduğunu iddia etti. Yaptığı araştırmalar neticesinde eserin orijinal olduğunu öne süren Solmaz, tabloyu 5 milyon euro'ya satışa çıkardı.

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Elazığ'da esnaflık yapan iki çocuk babası İbrahim Solmaz, antikacı bir arkadaşının dükkanına gitti. Bu sırada bir kadın, antikacıya tablo sattı. Kadın kapında çıkarken antikacıya “O tablonun kadrini kıymetini iyi bil” demesi üzerine Solmaz, hemen tabloyu satın aldı.

Kadının kullandığı söz üzerine tabloyu araştıran Solmaz, tablonun 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Salvador Dali’ye ait olduğunu iddia etti.

“BEN GERÇEK OLDUĞUNA İNANIYORUM”

İbrahim Solmaz, şunları söyledi:

“Tablolara çocukluğumdan beri merakım var. Kadın, bu tabloyu satarken arkadaşıma ‘Bu tablonun kadrini kıymetini iyi bil’ dedi. Bu cümleyi duyunca tablo beni daha da etkiledi. Tabloyu satın aldım, inceleme yaptım. Ultra viyola ışıklarla ve yüksek çözünürlüklü ekranda incelediğim zaman tablodaki resimde bazı x işaretleri, Salvador Dali’nin kendi resmini nakşettiğini ve birçok figür olduğunu gördüm.”

“İnternette uzun araştırmalar yaptıktan sonra Salvador Dali’nin yaptığı resimleri ve tabloları inceledim. Benim elimdeki tabloyla çoğu fırça darbesi ve kafa yapıları uyuşuyor. Bir arkadaşım var. Kendilerinin de eskiden İstanbul’da Sanat Galerileri vardı. Kendisiyle görüşüp durumu anlattım. Bana ‘Tabloyu ıslak mendille silelim ve 15 dakika bekleyelim. Tablo sahte ise boyası dağılır’ dedi. İşlemi yaptık ve resimde hiçbir dağılma olmadı. Arkadaşım ‘Sesim orijinal ve gerçektir’ dedi. Ben de gerçek olduğuna inanıyorum.”

“Resmi şu an satmak istiyorum. Araştırmalarıma göre Salvador Dali’nin resmini 15,8 milyon euro’ya sattılar. Ben de buna 5 milyon euro istiyorum. İnternete Salvador Dali’nin yaptığı kafatasları, kullandığı boya şekilleri, fırça izleri ve imzasında kendi portresinin olması kanıttır. Bunlara ultra viyola ışıklarla ve yüksek çözünürlüklü ekranda incelediğim zaman noktanın yanında x işareti var. X demek kanaatimce gizem demektir. Bu da Salvador Dali'nin gizemli tablolarından bir tanesi anlamına geliyor.” (İHA)