Antoinette Abbamonte, Angelina Jolie’nin fikrini çaldığını iddia ediyor

Angelina Jolie, fikir hırsızlığı ile suçlanıyor. Yıllar önce iki çocuğuna işaret dili öğretmesi için anlaştığı Antoinette Abbamonte, ünlü oyuncunun fikrini çaldığını ve Eternals filminde kullandığını öne sürdü...

Ünlü oyuncu Angelina Jolie’nin başı, 2020’de gösterime girecek olan Eternals filmindeki dünyanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanı ile dertte. Yapımcı ve oyuncu olan Antoinette Abbamonte, 2016 yılında Jolie’nin 2 çocuğuna işaret dili öğretmek için oyuncu ile anlaştı. Bu süre zarfında, Jolie’nin fikirlerini çaldığını iddia eden, sağır ve dilsiz olduğunu aynı zamanda film yapımcılığı yaptığını belirten Abbamonte “2016’da Jolie ile zaman zaman “Dünyanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanına ilişkin bir film yapma konusunda” sohbet ettik. Ama Angelina bana ait bu fikri çaldı” dedi. Abbamonte, fikrinin önümüzdeki yıl gösterime çıkacak olan Eternals adlı filmde uyguladığını ileri sürdü ve “Sanırım Angelina Jolie, benim fikirlerimi çalarak kendisini dünyaya yardım ediyormuş gibi gösteriyor” dedi.

Bu yılın eylül ayında Abbamonte’nin avukatları, Jolie’nin hukuksal işlerini yürüten ekibe bu konuda bir resmi bir mektup göndererek durumu bildirdi. Bu mektupta “Jolie’nin, Abbamonte’nin “Sinemanın ilk sağır ve dilsiz süper kahramanı” fikrini çalarak, Marvel ile birlikte hazırladığı The Eternals adlı projede kullandığı” ileri sürüldü.

Antoinette Abbamonte, Jolie ile birlikte çalıştığı sırada ünlü yıldızın kendisine ikinci sınıf vatandaş gibi davrandığını ve küçük gördüğünü de ileri sürdü. Abbamonte “Bütün dünyaya söylemek istediğim şu ki: Sağır ve dilsiz insanlara böyle davranamazsınız” diye konuştu.

Doğuştan sağır olduğunu belirten Abbamonte “Jolie bana bir keresinde defalarca müziği duyup duyamadığımı dans edip edemediğimi sordu. Bu, saldırgan ve cahilce” diye konuştu.