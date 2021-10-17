Antrenörsüz şampiyon

Berke Tufançlı kendi imkanlarıyla gittiği özel havuzlarda antrenman yaparak yarışmalara hazırlandı. Şimdi başarıdan başarıya koşan azimli genç milli takım seçmelerine çağrıldı.

Orhan BOZKURT

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Erzurum'da kendisini yetiştirecek bir antrenörü ve kulübü olmayan para ödeyerek abone olduğu özel yüzme havuzlarına giderek antrenman yapan 20 yaşındaki Berke Tufançlı, ferdi olarak katıldığı yarışlarda bugüne kadar 18 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya ile bir de kupa kazandı. Azimli genç gösterdiği başarılar nedeniyle Milli Takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. Deniz seviyesinden 1923 metre yüksekliği ile Türkiye'nin çatısı konumundaki Erzurum'da yaşayan Ayşegül- Haluk Tufançlı çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Muhammet Berke Tufançlı, yüzmeye 7 yaşında başladı. O zamandan beri bu sporu hiç bırakmayan Berke şimdi harikalar yaratıyor. Berke Tufançlı, tek başına verdiği mücadelede son olarak Gaziantep'te gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Şampiyonası seçmelerinde büyük kulüplerin sporcularını bile geride bırakarak kurbağalama, sırtüstü ve serbestte altın, kelebekte ise bronz madalya kazandı.

Tek başıma gidip madalyaları alıyorum

Berke Tufançlı yarışmalara hazırlık sürecini anlattı. “Tek başıma gidip madalyaları alıp geliyorum diyen genç yüzücü, “Yüzmeyi yedi yaşından beri yapıyorum. Ama bir süre bazı nedenlerden dolayı bırakmıştım, kendi çabalarımla tekrar devam etmeye çalıştım. Son iki yıldır dört yarış oldu ve hepsine de kulüp bulamadığım için ferdi olarak kendi imkanlarımla katıldım. Erzurum'daki arkadaşlarımla kulüp kurarak şehrimizi temsil etmek istedim, ancak maddi imkansızlık nedeniyle bu planımızı gerçekleştiremedik. Erzurum'da kulüp olarak en fazla 14 yaşa kadar sporcu yetiştiren kulüpler var. Daha yüksek yaşlar için maalesef kulüp yok. Benim hiç antrenör ve kulübüm olmadı. Para ödeyerek özel yüzme havuzlarına abone olup antrenman yapıyordum. Yarışmalara gittiğim özel yüzme havuzlarında aralıksız çalışarak hazırlanıyordum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü bugünlerde havuzu kullanmak için izin veriyor. Bir antrenörüm olmadığı için her yere tek başıma gidip madalyaları alıp geliyorum” diye konuştu.

Son olarak Gaziantep'te 4- 8 Ekim tarihleri arasında yapılan Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Şampiyonası'na katıldığını ve orada 3 altın bir de bronz madalya kazandığını belirten kulüpsüz kentin altın kulacı Berke Tufançlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kulüp ve antrenör olsa daha iyi yerlere gelirdim, derece yapardım yarışlarımı çoğaltabilirdim. Dört yarışa değil sekiz yarışa çıkarabilirdim. Bayrak yarışı yapabilirdik, kupa getirebilirdik, olimpiyatlara da katılabilirdik. Bireysel olarak katıldığım yarışlarda milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandım. İnşallah aynı başarıyı seçmelerde de göstererek milli forma altında çok sevdiğim yüzmede daha büyük hedeflere varmak istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çalışmalarımı hız kesmeden sürdürmeye devam edeceğim. Pes etmek yok. İnsan isterse eğer her şeyi başarır. Benim buna inancım sonsuz.” Başarılı genç yüzücü Berke Tufançlı, detaylı olarak kurbağalama, sırtüstü ve serbest yüzme dalında altın madalya ve kelebek yüzme dalında ise bronz madalya kazandı. Bir sonraki Boğaziçi kıtalararası yarışların yanı sıra milli takım seçmelerine katılmaya da hak kazandı.