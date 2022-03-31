Tim Cook’un sapığına uzaklaştırma kararı

Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook'u takip ve rahatsız eden Julie Lee Choi, mahkeme tarafından kendisine sunulan anlaşmayı kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Apple CEO’su Tim Cook’u araçla takip eden, silah görseli gönderen ve e-posta yağmuruna tutan 45 yaşındaki Julie Lee Choi’ye üç yıllık yasaklama emri ve uzaklaştırma kararı verildi.

Salı günü Santa Clara County Yüksek Mahkemesi önüne çıkan Choi, Apple ile müzakere edilen anlaşmayı kabul etti.

Davaya katılmayan Tim Cook, Choi tarafından yıllardır takip ediliyor. Choi’nin Cook’a 200’den fazla e-posta gönderdiği ve var olmayan ilişkileri hakkında Twitter’da paylaşımda bulunduğu bildirildi. Ayrıca Tim Cook’a ateşli silahların resimlerini göndermekle de suçlandı.

61 yaşındaki Tim Cook eşcinsel olduğu açıklamasına rağmen, Choi ikiz çocuklarının babasının Cook olduğunu da iddia ediyordu.

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Tuhaf vaka, Apple’ın sunduğu kanıtlara göre, Choi’nin Tim Cook’a e-posta göndermeye başladığı, kendisiyle seks yapması için ona yalvardığı ve satın alması için ısrar ettiği tabancaların görüntülerini iliştirdiği 2020’nin sonlarına kadar uzanıyor.

Mahkeme emri, Choi’nin Cook’un 180 metre kadar yakınına gelmesini men ediyor. Ayrıca üç yıl boyunca sosyal medyadan ya da e-posta üzerinden iletişime geçemeyecek.

Avukatsız görünen Choi, duruşmadan sonra yorum yapmayı reddetti ve adliye önünde fotoğrafını çeken iki muhabire öfkeyle selam verdi. Dava hakkında görüşleri sorulan bir Apple avukatı da yorum yapmayı reddetti.

Apple, geçen yıl Cook’u korumak için aldığı güvenlik önlemlerine 630 bin dolardan fazla para ödedi.

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