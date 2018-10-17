Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Son dakika… Ara Güler hayatını kaybetti
Son dakika... Usta fotoğrafçı Ara Güler'in hayatını kaybettiği duyuruldu. 3 kere kalbinin durduğu belirtilen Güler'in özel bir hastanenin yoğun bakımında vefat ettiği açıklandı.
Yaşam 17 Ekim 2018 - 22:32

Akşam saatlerinde kalbinin durması ve tekrar çalıştırılması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan usta fotoğrafçı Ara Güler’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Doktor Zafer Gökay, Güler’in yakınlarına yaptığı açıklamada, “Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği” dedi.

Ermeni asıllı usta fotoğrafçı Ara Güler 16 Ağustos 1928’de İstanbul’da doğmuştu. Güler, Türk fotoğrafçılığına ve foto muhabirliğine katkıları nedeniyle  birçok ödülün sahibiydi.

Ara Güler’in geçtiğimiz Ağustos’ta 90 yaşına girdiği biliniyordu.

İLGİLİ HABERAra Güler kimdir? İşte Türkiye'nin önemli fotoğrafçısı Ara Güler'in hayatı...

 

Son güncelleme: 00:09 - 18.10.2018

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler