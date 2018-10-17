Son dakika… Ara Güler hayatını kaybetti

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Akşam saatlerinde kalbinin durması ve tekrar çalıştırılması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan usta fotoğrafçı Ara Güler’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Doktor Zafer Gökay, Güler’in yakınlarına yaptığı açıklamada, “Serviste 3 kez resüsitasyona cevap vermiş, yoğun bakımda da iki kere verdi ama üçüncüsünde ne yazık ki döndüremedik, başımız sağ olsun. Tamamen kalp yetersizliği” dedi.

Ermeni asıllı usta fotoğrafçı Ara Güler 16 Ağustos 1928’de İstanbul’da doğmuştu. Güler, Türk fotoğrafçılığına ve foto muhabirliğine katkıları nedeniyle birçok ödülün sahibiydi.

Ara Güler’in geçtiğimiz Ağustos’ta 90 yaşına girdiği biliniyordu.