Aracının penceresinden bozayıya şeker yedirdi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'na giden Asım Araboğa'nın, aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdiği anlar izleyenleri gülümsetti.
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası, bozayılarıyla da ünlü. Bölgeye gelen ziyaretçiler, yanlarında götürdükleri yiyeceklerle ayıları beslemeye çalışıyor.
Bitlisli vatandaşlardan Asım Araboğa da Nemrut Krater Gölü’ne giderken aracına yaklaşan bozayıya şeker yedirdi.
Araboğa’nın cep telefonuyla kaydettiği, bozayının şeker yediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. (AA)