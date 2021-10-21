Araştırma: Z kuşağı nasıl alışveriş yapıyor?

Areda Piar'ın yaptığı araştırmaya göre, online alışveriş uygun fiyata ürün bulma kolaylığı gerekçesiyle tercih ediliyor. Z kuşağı katılımcılarının yüzde 78,8'i, Y kuşağı katılımcıların yüzde 59,2'si ve X kuşağının ise yüzde 63'ü online mağazaları gerçek mağazalara göre daha uygun bulduğunu söyledi.

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Araştırma şirketi Areda Piar’ın 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, online alışveriş en çok uygun fiyata ürün bulma kolaylığı gerekçesiyle tercih ediliyor.

Tüketicileri online alışveriş yapmaya teşvik eden diğer unsurlar ise, ürün çeşitliliği, sitelerin hızlı ve etkili hizmet sunması ve ödeme kolaylığı olarak sıralandı.

EN BÜYÜK OTORİTE MÜŞTERİ YORUMLARI

Araştırmanın göze çarpan bir diğer sonucu ise müşteri yorumlarının satın alma üzerindeki etkisi oldu.

Katılımcıların yüzde 70’i ürün ve satıcıya ilişkin yorumları dikkate aldığını belirterek, müşteri yorumlarının online alışverişteki otoritesini gözler önüne serdi.

Araştırmada, kuşakların en çok hangi alandaki ihtiyacı için online alışverişi tercih ettiği de masaya yatırıldı. Torunlardan dedelere uzanan alışveriş tercihleri şöyle şekillendi:

Z kuşağı yüzde 81,4, Y kuşağı yüzde 57,9 ve X kuşağı yüzde 58 oranla moda, giyim, ayakkabı ürünleri satın alırken online alışveriş imkanlarından yararlanıyor. (DHA)