Aratos’u güneşle buluşturmak için ilk kazma vuruldu

İnsanlık tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aratos’un Mersin’in Mezitli ilçesinde yer alan anıt mezarının çıkarılması için ilk kazma vuruldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Aratos’un anıt mezarının ortaya çıkarılmasının kent turizmi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Mersin'in Mezitli Belediyesi girişimleriyle yıl boyu kazı programına alınan filozof ve astronomi biliminin kurucusu Aratos'un anıt mezarının çıkarılması için çalışmalar başladı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr.Remzi Yağcı başkanlığında Mersin Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nden öğretim görevlilerinin yer aldığı kazı ekibini ziyaret etti.

Prof.Dr.Remzi Yağcı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tarhan, sürecin hızlandırılması için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Aratos'un anıt mezarının ortaya çıkarılmasının yapacağı katkılara dikkat çeken Prof.Dr.Yağcı, kazı çalışmalarının bir aylık olarak programlandığını söyledi.

“ARATOS KENDİ MEMLEKETİNDE GÖMÜLMÜŞ, KAZI İLE BUNU ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve desteği ile 9 Eylül Üniversitesi tarafından proje hazırlandığı bilgisini veren Prof. Dr. Remzi Yağcı, kazıların 20 Temmuz’dan itibaren başlatıldığını belirtti. Aratos hakkında da bilgi veren Yağcı, şöyle konuştu:

* Bu kazıları yapmamızın amacı milattan önce 3. yüzyılda yaşamış kendi döneminin en ünlüleri arasında yer alan şair, astronom, matematikçi, tıp uzmanı Aratos'un anıt mezarını ortaya çıkarmak. Aratos'un, Solili olduğu tarihçi ve coğrafyacılar tarafından açıkça belirtmektedir. Atina’ya gidip 20’li yaşlarda çeşitli felsefe okullarında, matematik okullarında öğrenim görmüş ve daha sonra dönemin krallarının himayesinde kendisini üne kavuşturacak eserler vermiştir.

* Bunlardan bir tanesi de gök olayları olarak bilinen astronominin temel kitapları arasında yer alan şiirsel bir anlatımdır. M.Ö 245 yılında orta Makedonya’da bulunan Pella'da ölmüştür. Bazı gezginlere göre külleri buraya getirilmiştir. Ama şurası bir gerçektir ki Aratos kendi memleketinde gömülmüştür veya mezarı yapılmıştır. Bunu kazılarla da ortaya çıkarmaya çalışacağız.

“ARATOS'UN ADI AYDA VARKEN NEDEN MEZİTLİ'DEKİ ANIT MEZARI ÇIKARILMASIN”

Mezitli'nin tarihi ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise şunları söyledi;

* Bunun için çaba gösteriliyor. Ama tabii ki yeterli değil. Sadece belediyelerle, bakanlıkla olmuyor. Bazı önemli kazı çalışmalarının sponsorlar aracılığıyla yürütüldüğü bilinmekte. Yaklaşık 2 bin yıl önce yaşamış birisi. Astronomi biliminin kurucusu, matematikçi, filozof gibi birçok özelliği olan, hatta Ay’a ilk adım atıldığı zaman ki kratere adı verilen Aratos'un, Ay da adı varken, Mezitli’de bulunan anıt mezarının ortaya çıkarılması gerekiyordu.

* Burası özel bir mülkiyete aitti. Arsa sahibi Ahmet Şifan adında vatandaşımız, kendi rızası ile 1 dönüm kadar alanı belediyemize hibe etti. Ayrı tapusu çıktı. Bizim çabalarımızla Kültür Bakanlığı'na, meclis kararıyla tahsisini yaptık. Bu süreçte Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la doğrudan görüşme yaptım. Tabii ki Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan da aracılık yaptı ve yıl boyu çalışma programına alınması sağlandı. Belli bir oranda da kaynak sağlandı.

“ELBİRLİĞİ YAPARSAK KENTİMİZE BÜYÜK BİR KÜLTÜREL DEĞER KAZANDIRMIŞ OLURUZ”

Uzun süreç sonunda kazı çalışmalarına başlanılabildiğini ifade eden Başkan Tarhan, Aratos'un mezarının Mezitli ilçesinin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını söyleyerek ekledi:

* Ancak kazı çalışmalarına başlanmış olması yetmiyor. Bunun bir de finansman yönü var. Yeterli ödenek olacak ki daha çok işçi çalışacak, daha çabuk sonuca ulaşacağız. Amacımız Aratos'un mezarının bir an önce ortaya çıkması. Çünkü bunun ortaya çıkması ile tüm dünya kamuoyu ilgilenecek. Bu Mersin’in, Mezitli'nin tanıtımına da çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Aynı şekilde Soli Pompeipolis Antik Limanının ortaya çıkması bizim dünya ölçeğinde de tanımamıza fırsat vermiş olacak.

* Bu nedenle özel sektörün sponsor olarak destek vermesini istiyoruz. Bazı başvurularımız da oldu ancak sonuçsuz kaldı. Ama arayışımız devam edecek. Yine, Kültür Bakanlığımızdan, Büyükşehir Belediyemizden, özel kurum ve kuruluşlardan destek talep edeceğiz. Tek bir kuruluşa bırakırsak, işler yürümüyor. Amatör ruhla ve küçük finansman kaynakları ile bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burayı herkesin görmesini istiyorum. Umarım yakın gelecekte tam olarak ortaya çıkar ve vatandaşımızın bir uğrak yeri olur. Sadece Türkiye'dekilerin değil yurt dışından da insanların uğrak yeri olur diye düşünüyorum.

ARATOS KİMDİR?

Çocukluğu, Tarsus´ta Cydnus ırmağının kenarında geçmiş bir gökbilimciyim. Aratos İ.Ö. 315-245 yıllarında yaşamış bir şair gökbilimcidir. Asker ve politikacı olan babasının adı Athenodorus'dur. Bunun yanında özellikle meteoroloji, matematik ve botanik konularında da çalışmıştır. Birçok belgede adı “Aratus” olarak da geçmektedir. Tüm bilim tarihi kitaplarında Soli'li (Viranşehir, Mezitli) olduğu yazıyor.