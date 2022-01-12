‘Arazi benim’ deyip, yolu duvarla kapattı

Kayseri Kocasinan'da caddeden geçen bir yol duvar örülerek kapatıldı. Araçlar geri dönmek zorunda kalırken, bölgede yaşayanlar ise duvardan atlayarak evlerine ulaşıyor.

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Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi’nde oturan Mehmet Yeşildağ, evinin önünden geçen yolun bir bölümünün kendisine ait araziden geçtiğini iddia edip, briketle duvar ördü. Belediye otobüslerinin güzergah olarak kullandığı caddenin ulaşıma kapanması nedeniyle birçok kişi mağdur oldu. Sürücüler, yolun kapalı olması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Bölgede, okula ve evlerine gitmek isteyenler ise duvarın üzerinden atlamak zorunda kaldı.

BELEDİYE HAREKETE GEÇMEDİ

Yaşanan problemi belediyeye iletmelerine rağmen çözüm bulunmadığını belirten mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

Talatpaşa Mahalle Muhtarı Yusuf Fıçıcılar, “Talatpaşa Mahallesi Gökay Caddesi 40 yıllık yolumuz. Bu yolu Mehmet Yeşildağ isimli mahalle sakini kendi arsası olması sebebiyle ulaşıma kapattı. Mahallemizin alt yapısı bu yoldan geçiyor. Mehmet Yeşildağ ‘Belediyeden izin aldım’ diyor. Ancak, biz belediye ile görüştüğümüzde herhangi bir iznin olmadığını söylediler. Mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Bu cadde belediye otobüslerinin güzergah olarak kullandığı bir yer. Yol kapalı olunca mahalle arasında farklı güzergah oluşturulmaya çalışıyorlar. Bu da olası kazaya sebebiyet verir. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlarımız ise duvardan atlayarak evlerine ulaşabiliyor. Muhtarlık olarak belediyeye başvurduk. Yolu kapatan kişiyi kendimizin ikna etmesi söylendi. Sorunumuz çok büyük” diye konuştu. (DHA)