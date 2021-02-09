Arazide dolaştığı sırada bulduğuyla soluğu müzede aldı!

Rezip köyünde arazide dolaşan Mehmet Kaçar, salyangoz fosiline rastladı. Kaçar, bulduğu fosili diğer köy sakinleri ile Müze Müdürlüğü’ne teslim etti.

Burada yapılan incelemede fosilin en az 70 milyon yıllık ve bir salyangoza ait olduğu belirlendi.

FOSİL SERGİLENECEK

Müze Müdürü Mehmet Alkan, uzman ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından fosilin sergileneceğini belirtti.

20 gün önce bulunan salyangoz fosilinin kendilerine getirildiğini anlatan Alkan, “Bize getirilen fosilin yapılan incelemesinde 70 milyon yaşında olduğunu belirledik. Ammonit olarak adlandırdığımız fosil grubuna, bu bölgede sıkça rastlanıyor. Fosil, incelemelerinin tamamlanmasının ardından sergilenecek” dedi. (DHA)