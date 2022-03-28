Ardahan buz kesti! Sarkıtların boyu üç metreyi aştı

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreyi aştı.

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En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceyle ölçüldüğü Ardahan’da 3 metrelik buz sarkıtları dikkat çekiyor.

İş yerlerinin çatılarından sarkan ve insan boyunu geçen dev sarkıtlar görenleri şaşırtıyor.

“SOĞUKLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

Zeki Altun adlı vatandaş, “Bugün 28 Mart 2022 ve gördüğünüz gibi soğukların etkisiyle dev buz sarkıtları oluştu. Mart ayının sonlarına geldiğimiz bugünlerde dahi soğukla mücadelemiz devam ediyor. Çilemiz bitmiyor. Burada hayat bu kadar zor” dedi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Hanak, Damal, Çıldır ve Posof ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. (İHA)