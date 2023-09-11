Ardahan’da kış erken geldi, otomobil camları buz tuttu
Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Bitkilerde kırağı oluştu, otomobil camları buz tuttu.
Ardahan’da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Kentte en düşük sıcaklık, merkezde sıfırın altında 2, Göle ilçesinde ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.
Soğuk hava nedeniyle otomobillerin camı buz tuttu, bitkiler ise kırağıyla beyaza büründü.
Vatandaşlar, hava sıcaklığının bu sene erken düştüğünü belirterek, Antalya’da denize girilirken, Ardahan’da kışın erken geldiğini ve üşümeye başladıklarını söyledi.
Ardahan Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de sıfırın altında seyredeceğini bildirdi. (DHA)