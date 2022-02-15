Ardahan’da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi

Türkiye'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Ardahan'daki Çamlıçatak ormanlık alanında görüntülendi.

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Dünyada ve Türkiye’de birinci derecede koruma altında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türler bölümünde kırmızı listede yer alan vaşak, Ardahan’da görüntülendi.

Karla kaplı Çamlıçatak ormanlık alanında Caner Yıldız tarafından görüntülenen vaşak, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı yerleşim yerlerine kadar indi.

Vaşağı gören Caner Yıldız o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)

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