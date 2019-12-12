Argan yağı, Fas'a özgü argan ağaçlarında yetişen meyvelerin çekirdeklerinden elde edilir. Dünya genelinde çeşitli mutfak, kozmetik ve tıbbi uygulamalar için argan yağı kullanılmaktadır. Fas’ta yüzyıllarca mutfakların ve aynı zamanda çok çeşitli potansiyel sağlık yararları nedeniyle vazgeçilmezlerinden biri olmuştur. Peki, argan yağı neye iyi gelir? Argan yağının faydaları hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik…

A ve E vitaminlerinin yüksek konsantrasyonuna sahip ve genellikle ‘sıvı altın’ olarak adlandırılan argan yağı, yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından zengindir, cilt bakımında yaşlanma karşıtı bir ürün olarak kullanılır. Argan yağı, tüketiminin yüksek tansiyon ve diyabet tedavisi de dahil olmak üzere tıbbi yararları olduğuna inanılmaktadır. Şimdi, argan yağı neye iyi gelir? Argan yağının faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

ARGAN YAĞININ FAYDALARI

Argan yağının sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Argan yağı, iyi sağlığı desteklediği bilinen iki yağ olan linoleik ve oleik yağ asitleri için iyi bir kaynak sağlar. Argan yağı ayrıca sağlıklı cilt, saç ve gözler için gerekli olan zengin bir E vitamini kaynağıdır . Bu vitamin aynı zamanda güçlü antioksidan özelliklere sahiptir.

– Argan yağı, tekli doymamış, omega-9 yağ olan zengin bir oleik asit kaynağıdır. Oleik asit, avokado ve zeytinyağları da dahil olmak üzere diğer bazı gıdalarda da bulunur ve genellikle kalp koruyucu etkileri ile anılır. Argan yağı, kandaki antioksidan seviyelere etkisi nedeniyle kalp hastalığı riskini azaltmada yardımcı olabilir.

– Argan yağı en çok cildi nemlendirmek ve yumuşatmak için nemlendirici olarak kullanılır. Yüksek E vitamini ve yağ asidi içeriği ile, argan yağı cilde doğal bir destek vermek için ideal bir üründür. Kolayca emilir ve yağsız ve tahriş edici değildir, bu da onu mükemmel bir doğal nemlendirici yapar.

– Argan yağındaki antioksidanlar genellikle tahriş olmuş, çatlamış, zarar görmüş hatta yanmış cildin iyileşmesinde faydalıdır.

– Argan yağının yumuşatıcı özellikleri kırılgan tırnaklar, kuru eller ve ayaklarda çatlak, sert cilt için idealdir. Cildi nemlendirir ve yumuşatır; el ve ayakların esnek ve yumuşak olmasını, tırnakların güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar.

– Özellikle soğuk veya kuru havalarda dudaklar kolayca kuruyabilir ve çatlayabilir. Argan yağı dudakların dolgun, yumuşak ve esnek kalmasını sağlamak için ideal bir üründür.

– Argan yağının; saç rengini sağlayan doğal pigmentleri (melanin) korurken, saç şaftının dış kütikülüne zarar gelmesini önleyerek saç kalitesini arttırdığı düşünülmektedir .

– Argan yağının aknelerin tedavisinde etkili olduğu iddia edilse de, bu iddiayı destekleyen bir çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, argan yağı akneden kaynaklanan kızarıklıkları azaltabilir ve tahrişleri hafifletebilir.