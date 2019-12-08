Argan yağının faydaları nelerdir? Argan yağı neye iyi gelir?

Argan yağı vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengindir. Argan yağı, özellikle saçınızı nemlendirmeye ve yumuşatmaya yardımcı olan, birçok kullanım alanı olan eski bir güzellik sırrıdır. Dünya genelinde çeşitli mutfak, kozmetik ve tıbbi uygulamalarda argan yağı kullanılmaktadır. Peki, Argan yağının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ARGAN YAĞININ FAYDALARI

Argan yağının faydalarından bazıları şunlardır:

Kalp sağlığını destekler

Argan yağı, tekli doymamış bir omega 9 yağı olan oleik asit bakımından oldukça zengindir. Oleik asit, avakado ve zeytinyağı gibi başka birkaç yiyecekte daha bulunur ve genellikle kalbi koruyucu bir etkisi olduğu kabul edilir. İnsanlar üzerinde yapılan küçük çaplı bir çalışmada, zeytinyağına benzer şekilde, argan yağının kandaki antioksidan düzeylerine etki ederek kalp hastalıkları riskini azaltma kapasitesi olduğu belirlenmiştir. Yapılan bir başka araştırmada ise; yüksek miktarlarda argan yağı tüketiminin, kandaki düşük kötü kolesterol (LDL) miktarı ve yüksek antioksidan seviyeleri ile ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Yüksek kolesterol seviyesini azaltır

Argan yağı zengin bir trigliserit kaynağıdır. Bu trigliseritler, kötü kolesterol seviyelerini azaltmada yardımcı olur. Bu olduğunda, ateroskleroz, felç, kalp krizi ve iskemik ağrı gibi bazı koşulların oluşumunu azaltır. Doğal antienflamatuar ve pıhtılaşma önleyici özellikleri kalp hızlarının normal olmasını sağlar. Ayrıca, argandaki polifenoller, steroller ve E vitamini, aterosklerozun etkisini azaltmada yardımcı olur.

Kan şekeri seviyesini kontrol eder

Argan yağı tokoferol, fenolikler ve doymamış yağ asitleri nedeniyle, insülin üretimini önler. Ayrıca VKİ (Vücut Kitle İndeksi) ve kilo alımı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Yüksek yağ oranı ve yüksek şeker diyeti insülin direncini korur. Argan yağı tüketiminin, lipit profilini iyileştirerek antiaterojenik etkiye sahip olabileceği söylenebilir.

Kanserli hücrelerle savaşır

Argan yağının çeşitli yararları olsa da, kanserle ilişkili olması en önemlisi olabilir. Argan yağı büyük bir E vitamini kaynağı ve bol miktarda antioksidan potansiyeline sahip olduğundan, serbest radikallerin temizlenmesine yardımcı olabilir. Bu serbest radikaller, temel olarak hücre yapısını parçalayan ve hücre ölümüne neden olan O, O2 molekülleridir (veya serbest oksijen molekülleridir). Benzer şekilde, hücre yapısını parçalayarak kanserli bir hücre üzerinde çalışır. Kanserli hücreler bozulduğunda, enfekte olmuş hücreler ölür ve sonunda bu kanserli hücrelerin büyümesini kontrol eder.

Argan yağının prostat ve mesane kanserine karşı en fazla faydayı sağladığı bilinmektedir. Antiinflamatuar özellikleri tümör oluşumu ve kanserli hücre büyümesi riskini azaltır.

Cilt nemlendirici

Argan yağı en çok cildi nemlendirmek için kullanılır. Yüksek E vitamini ve yağ asidi içeriği ile, argan yağı cilde doğal bir destek vermek için ideal bir üründür. Kolayca emilir; yağsız ve tahriş edici değildir, bu da onu mükemmel bir doğal nemlendirici yapar.

Yüz ve boyun da dahil olmak üzere tüm vücutta kullanımı kolaydır. Herhangi bir yüz ve vücut losyonu gibi hafifçe ovalayarak cildinizi birkaç damla ile yumuşatın.

Yaşlanma Karşıtı

Argan yağı sadece etkili bir nemlendirici işlevi görmez, cilde genç bir ışıltı verir ve kırışıklıkların görünürlüğünü azaltır. Anti-oksidan etkisi, argan yağını ideal anti-aging ürünü yapar. Esnekliği geri kazandırır ve cildi daha dolgun ve yumuşak hissetmesini sağlar. En belirgin yaşlanma karşıtı etkilere argan yağı uygulamanın en iyi yolu, yatmadan önce yüzünüze ve boynunuza birkaç damla sürerek masaj yapmaktır. Her ikisinde de nemlendirici ve anti-ager olarak etki gösterir.



Hamilelik çatlaklarına karşı etkili

Çatlaklar birçok hamile kadın için bir sorundur, ancak argan yağı doğum sonrası çürük ve sarkık ciltlere karşı ideal korumadır. Argan yağı, E vitamini içeriği nedeniyle cildin esnekliğini arttırır. Hamilelik sırasında göğüs, mide, alt ve uyluk bölgelerine birkaç damla argan yağı kullanılması, çirkin çatlak izleri oluşma olasılığını azaltır.

Ayak, el ve tırnak tedavisi

Argan yağının yumuşatıcı özellikleri kırılgan tırnaklar, kuru eller ve ayaklarda çatlak, sert cilt için idealdir. Cildi nemlendirir ve yumuşatır; el ve ayakların esnek ve yumuşak olmasını, tırnakların güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar. Her gece yatmadan önce birkaç damla argan yağını tırnak etlerine, ellere ve ayaklara sürerek masaj yapmayı deneyin.

Dudak nemlendirici

Özellikle soğuk veya kuru havalarda dudaklar kolayca yaralanabilir, kuruyabilir ve çatlayabilir. Argan yağı dudakların dolgun, yumuşak ve esnek kalmasını sağlamak için ideal bir üründür. Bir ya da iki damlayı kuru dudaklara bir balsam gibi sürün. Ancak fazlalıkları da sildiğinizden emin olun.

Sindirim geliştirir

Argan yağındaki organik bileşikler, midedeki pepsin seviyelerini yükseltir ve mide suyunu arttırır, böylece besinlerin sindiriminin yanı sıra yüksek besin alımını da sağlar. Safra sekresyonunu arttırır ve uygun lipit alımına yardımcı olur. Argan yağı vücutta uygun lipit alımını artırarak, lipitler için iyi bir diyet takviyesi olarak çalışabilir.

Karaciğer fonksiyonlarını arttırır

Karaciğer vücudun en gelişmiş organıdır. Argan yağı, diyete dahil edildiğinde, kötü karaciğer koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olur. Bu, esas olarak içindeki zengin antioksidanların varlığından kaynaklanmaktadır. Serbest radikalleri temizlemeye ve hücreleri herhangi bir zarara karşı korumaya yardımcı olur.

Yaraları daha hızlı iyileştirir

Derideki yaralar veya diğer sıyrıklar, argan yağı ile çok çabuk halledebilir. Sadece iyileşmekle kalmaz aynı zamanda enfeksiyonun yayılmasını da engeller. Cilt yüzeyine topikal olarak uygulandığında, daha hızlı etki eder. Zengin bir tokoferol kaynağı olduğu için cildi rahatlatır ve yaraları hızlıca kapatır.

ÖNEMLİ NOT: Ağız yoluyla tüketilirse yağ tehlikeli olabilir. Bu nedenle, çocuklardan uzak tutun.