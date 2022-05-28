Arı kuşlarının yaptığı yuvalar ilginç görüntüler oluşturdu

Adıyaman'da binlerce göçmen arı kuşu kumlu toprak yapısına sahip tepeyi oyarak yuva yaptı. Yuvaya bıraktıkları yumurtalardan binlerce yavru kuş dünyaya geldi.

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Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü sınırları içerisinde bulunan tepedeki yuva alanı büyük ilgi çekti.

Göçmen arı kuşları, Göksu Çayı üzerine kurulan Kızılin Köprüsü yakınlarındaki tepeye binlerce yuva yaptı.

Kumlu toprak yapısına sahip tepe, kuşlar tarafından oyularak içerisine yumurta bırakıldı. Kuluçkaya yatan kuşların yumurtalarından yavrular çıktı.

Arı, yusufçuk ve kelebek gibi çeşitli böceklerle beslenen arı kuşları, kuluçka dönemi bittikten sonra sıcak ülkelere göç edecek.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, kuşların yuva yaptığı tepede incelemede bulunarak, turistleri burayı görmeye davet etti.

Günaydın, “Kuşların kum taşında yuva yaptıklarını gördük. Burayı turizme kazandırmak istiyoruz. Çünkü burası kuşlar için muhteşem bir yaşam alanı. Hem beslenme hem de yumurtlamada onlar için uygun bir ortam. Özellikle canlıları, doğayı, kuş türlerini seven vatandaşlarımızın burayı görmelerini istiyoruz” dedi. (İHA)