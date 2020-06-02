Ariana Grande George Floyd için protestolara katıldı

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, George Floyd’un öldürülmesinden sonra hem sosyal medyada paylaşımlarıyla hem de sahada pankartları ile yaşananları protesto ediyor. Sevgilisi Dalton Jacob Gomez ile birlikte Los Angeles’taki gösterilere katılan Grande, ırkçı eylem ve söylemlere karşı, topluluklarla birlikte sloganlar attı.

Lady Gaga ile birlikte yaptığı düetle gündemde olan Ariana, Twitter hesabından, protesto esnasında çektiği fotoğrafları paylaşarak “Dün saatlerce ve kilometrelerce süren barışçıl protestolar çok az ya da hiç haberlere girmedi. Beverly Hills ve West Hollywood boyunca bağırdık, insanlar korna çaldı ve sloganlar attı. Tutkuluyduk, bağırıyorduk ve sevgi vardı. Bunu da görün lütfen” yazdı.

