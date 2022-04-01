Ariana Grande trans gençliği desteklemek için bağış yapıyor

Ünlü pop yıldızı Ariana Grande, Uluslararası Trans Görünürlük Günü'nde trans haklarını savunan grupları desteklemek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ariana Grande, 31 Mart Uluslararası Trans Görünürlük Günü’nde yaptığı bir Instagram gönderisinde, bağış toplama platformu Pledge ile kurduğu Protect & Defend Trans Gençlik Fonu’nu duyurdu.

Grande, 302 milyon takipçisine yaptığı gönderide, “Şu anda eyalet meclisinde trans gençleri hedef alan ve onların haklarını kısıtlamayı amaçlayan yüzlerce utanç verici yasa tasarısı var” diyerek, projenin kuruluşlara kritik fonlar sağlayacağını söyledi.

Fon perşembe akşamı itibarıyla 300.000 dolardan fazla para topladı.

EYALETLERDEN TRANS BİREYLERİ HEDEF ALAN YASALAR…

Çarşamba günü, Arizona valisi Doug Ducey, trans gençleri etkileyen, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlayan ve bazı okullardaki trans kızların cinsiyetlerine uygun spor takımlarında oynamasını yasaklayan iki yasa tasarısı imzaladı. Aynı şekilde Oklahoma valisi de aynı gün benzer bir spor yasasını imzaladı.

NBC News’in haberine göre, bu yıl LGBTQ+ haklarını hedef alan yaklaşık 240 eyalet yasası çıktı. Pek çok eyalette farklı yasalarla hedef alınırlarken, ayrımcılığın ortasında, Joe Biden ABD’deki transları desteklemek için yeni politika hareketlerini vurgulayan bir bildiri yayınladı. Tedbirler, trans gençlerin ruh sağlığını destekleme ve devlet hizmetlerine erişimi destekleme çabalarını içeriyor.

Biden, her yaştan trans bireyin çok cesur olduğunu söyleyerek arkalarında olduğunu vurguladı.

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