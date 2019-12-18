Ariana Grande’ye ikizi kadar benzeyen Paige şaşırtıyor

Şarkıcı Ariana Grande'ye ikizi kadar benzeyen ve bunu estetikle değil sadece makyajla başaran Paige Niemann, görenleri şaşkına çeviriyor...

Dünyaca ünlü şarkıcı Arina Grande’nin adeta ikizi ortaya çıktı. Tik Tok fenomeni Paige Niemann’ın Amerikalı şarkıcıya olan aşırı benzerliği görenleri hayrete düşürüyor. Üstelik Paige, Ariana’ya benzemek için hiçbir şekilde estetik operasyon yaptırmamış.

Bir süre önce eğlenmek için makyaj yaparak kendini Ariana Grande’ye benzeten fenomen, şu an dünya basınında da geniş yer buluyor. Benzerliğinden dolayı TV programlarına davet edilen Paige’den Arina’nın da haberi var.

Ariana’nın sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığını söyleyen Paige “Bana mesaj attığında çok heyecanlandım ve bunun gerçekten çok havalı olduğunu düşündüm. Ariana bana çok güzel olduğumu ve yaptığım şeyden dolayı benimle gurur duyduğunu söyledi” dedi…

Paige, yakın zamanda şarkıcı ile tanışmayı umuyor. Hatta ünlü şarkıcının kendisini bir konserine davet ettiğini, konser öncesi ya da sonrası kuliste sarılmayı umduğunu söylediğini belirtti.