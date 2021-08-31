Arılara fısıldayan adam!

Sivas'ta arıcılık yapan 24 yaşındaki gencin arılarla olan ilişkisi görenleri hayrete düşürüyor. 'Arılara fısıldayan adam' olarak anılan gencin arıların arasına koruyucu elbise giymeden daldığı video ise yüzlerce kez izlendi.

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Ordu’dan Sivas’a dedesiyle arıcılık yapmaya gelen Tuğrul Akgün’ün (24) arılarıyla olan yakın ilişkisi görenleri şaşırtıyor. Akgün, arılara hiçbir koruyucu elbise giymeden yaklaşabiliyor.

KORUYUCU ELBİSE GİYMEDEN ARILARIN ARASINA DALDI

‘Arılara fısıldayan adam’ olarak da anılan genç arıcı, son çektiği video ile de izleyenleri çok şaşırttı. Akgün, koruyucu elbise giymeden yüzlerce arının içine girdi, o anları ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Genç arıcı, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video yüzlerce kez izlenirken oldukça da beğeni aldı.

“KENDİMİ BİLDİM BİLELİ ARILARIN İÇİNDEYİM”

Tuğrul Akgün, kendini bildi bileli arıların içerisinde olduğunu belirterek, “2021 yılının son ballarını almak için arılarımızı açtık. Arılar gördüğünüz gibi sakin ve uysal. Herhangi bir parfüm kokusu olmadığı sürece ve korsize saldırmaz. Sakinleştirmek için de duman kullanabiliriz. Ben kendimi bildim bileli arıların içindeyim. Çıplak elle de arıları tutabiliyorum. Ailem 40 yıldır bu mesleğin içinde. Bu cesaret işi” dedi. (İHA)



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