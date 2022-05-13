Arka ayaklarından felçli olarak bulunan sincap tedaviye alındı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir vatandaş tarafından arka ayakları felçli olarak bulunan sincap Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'nde tedaviye alındı.

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Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir vatandaş evinin bahçesinde gezerken sincap gördü. Kaçamadığını görünce Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nü aradı.

Adrese giden ekipler tarafından ilk kontrolü yapılan sincap, Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi’ne götürüldü. Burada veteriner hekim tarafından tedaviye alınan sincabın arka ayaklarından felçli olduğu belirlendi.



İlk tedavisi yapılan sincap Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde gözlem altına alındı.

Yaralı sincabın tedaviye cevap vermesi halinde doğaya bırakılacağı, cevap vermemesi halinde de hayvanat bahçesine teslim edileceği belirtildi. (İHA)