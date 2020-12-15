‘Arkadaş’ yiyecek bulmak için 141 günde 1033 kilometre yürüdü

Kars'ta vücuduna uydu vericisi takılan 'Arkadaş' isimli bozayı, yiyecek bulabilmek ve üremek için Karadeniz'e göç etti. 141 günde 1033 kilometre yürüyen bozayının halen Karadeniz'de olduğu ve kış uykusuna yatmadığı belirlendi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde göç eden bozayıları takibe alan Kuzey Doğa Derneği, beş yaşındaki dişi bozayıya verici taktı. Dernek yöneticileri, uysal tavırları nedeniyle ‘Arkadaş’ ismini taktıkları bozayıyı takibe başladı.

86 kilogram ağırlığındaki boz ayı, yaz mevsiminin sonunda Sarıkamış’tan Karadeniz Bölgesi’ne gitti. 141 gün boyunca 1033 kilometre yürüyen bozayı Artvin’in Ardanuç ilçesi kırsalına ulaştı. Kuzey Doğa Derneği tarafından vericiyle takip edilen bozayının Karadeniz bölgesinde yaşamını sürdürdüğü belirlendi. Bozayının henüz kış uykusuna yatmadığı da tespit edildi.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış’taki bozayıların göç ettiğini önceki yıllarda yaptıkları araştırmalarla tespit ettiklerini belirterek,”Bozayıların göç ettiğini daha önce dünyaya duyurmuştuk. Araştırmalar devam ettikçe göç eden bozayıların sayısının daha fazla olduğunu gördük” dedi. (DHA)