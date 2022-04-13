Arkeologlar Alabanda’da stadyum arıyor

Dünyada ilk at yarışlarının yapıldığı yer olduğu iddia edilen Alabanda ziyaretçilerini bekliyor. Alabanda Antik Kenti'nde yılın 12 ayı yürütülen kazı çalışmaları aralıksız devam ederken, arkeologlar büyük at yarışlarının yapıldığı stadyumu da bulmanın peşinde.

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Dünyanın en büyük eğlence merkezlerinden Las Vegas’ın benzeri olduğu düşünülen ve Milattan Önce 350’li yıllarda Aydın’ın Çine ilçesinde kurulan Alabanda Antik Kenti, döneminde eğlence ve lüksün sembol kentleri arasında yer alıyor.

“ALA’ AT, ‘BANDA’ YARIŞ ANLAMINA GELİYOR”

Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer “Alabanda Antik Kenti, Aydın’da yürüttüğümüz 17 çalışmadan bir tanesi ve gelecek adına çok büyük potansiyel gördüğümüz bir çalışma. Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu hocamızın başkanlığında yürütüyoruz çalışmalarımızı. Alabanda Antik Kenti Milattan Önce 350’li yıllara dayanan bir tarihsel kimliklendirmeye sahip. Bildiğimiz kadarıyla Antik Grekçe’de ‘Ala’ at, ‘Banda’ ise yarış anlamına geliyor. Dolayısıyla Alabanda döneminde antik at yarışlarının düzenlendiğini ve bir çeşit eğlence merkezi olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan büyük bir stadyuma sahip olması gerekir ve biz stadyumun peşindeyiz” dedi.

“ROMA İMPARATORUNUN HEYKELİNİ BULDUK”

Roma İmparatoru Hadrianus’un gözde kentlerinden bir tanesi olduğunu düşündüklerini ifade eden Tuncer, “Bu yaz kazı sezonunun sonunda harika bir keşfe imza attık. Roma İmparatoru Hadrianus’un heykelini bulmayı başardık. Zaten Hadrianus’un Milattan Sonra 120’li yıllarda Alabanda Antik Kenti’ni ziyaret ettiğini tahmin ediyorduk ve bu keşif iddiamızı güçlendirdi. Bence Alabanda Aydın’a gidip de Aydın kültür mirasını ziyaret eden turistlerin, kültürseverlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken en eşsiz noktalardan bir tanesi. 12 aylık bir kazı çalışması ve ekibimizin yoğun gayreti ile devam ediyor. Alabanda kazı çalışmaları için çok umutlu ve mutluyuz” d.iye konuştu. (İHA)