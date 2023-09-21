Arkeologlardan heyecanlandıran keşif

Arkeologlar, Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da barınak yapımında kullanıldığı tahmin edilen 500 bin yıllık kütükler buldu. Keşfin insanlığın ilk dönemine ait tarihi anlayışı bütünüyle değiştirebileceği belirtildi.

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Nature dergisinde yayımlanan makaleye göre, Liverpool Üniversitesi’nden bilim insanları, Zambiya’daki Kalambo Nehri’nin kıyısında antik yontulmuş kütükler keşfetti.

476 bin yıl öncesine dayandığı tespit edilen kütüklerin yanı sıra sivri ahşap sopalar da bulundu.

TARİHİ ANLAYIŞI DEĞİŞTİREBİLİR

Kütüklerin yüksek bir yer inşa etmekte ya da barınak yapımında kullanıldığı tahmin edilirken, keşfin insanlığın ilk dönemine ait tarihi anlayışı bütünüyle değiştirebileceği belirtildi.

Bulunan tahta parçalarının üzerindeki taş aletlerle yapılmış çentikler dikkati çekerken, şimdiye kadar bulunan en eski tahta gereçlerin ateş çıkarma ya da kazma için kullanılan araçlar olduğu aktarıldı.

2000’li yıllardan bu yana Kalambo Şelaleleri’ndeki arkeolojik alanda araştırmalar yapan Liverpool Üniversitesi’nden Larry Barham ve ekibi, bölgede taş kalıntılar arıyordu. (AA)