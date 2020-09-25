Arkeoloji mezunu temizlik amiri

Arkeoloji mezunu olan, su altı arkeolojisi üzerine yüksek lisans yapan Metin Özdemir, “Bana güvenenleri mahcup etmemek için büyük çaba gösteriyorum” diye konuştu.

Üniversite mezunu olup da eğitim gördüğü konuda çalışma imkanı bulamayan isimlerden biri Metin Özdemir. Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü bitiren, Selçuk Üniversitesi'nde su altı arkeolojisi üzerine yüksek lisans yapan 40 yaşındaki Özdemir, 2016'da Mezitli Belediyesi'nde mevsimlik işçi statüsü ile temizlik işçisi olarak çalışmaya başladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Sözleşmesi bitince çıkarılan Özdemir, mahalle sakinlerinin topladığı imzalarla belediyedeki işine geri döndü.

Zamanla ‘Temizlik İşleri Amirliği' görevine getirilen Özdemir, “Sahilde tırmıkla temizlik yapıyordum. Üniversite mezunu olduğumu öğrenenler yaptığım işe hayretle bakıyorlardı. Şu anda temizlik amirliği yapmaktayım, bana güvenenleri mahcup etmemek için büyük çaba gösteriyorum. Bana inanarak işe dönmem konusunda imza toplayarak işe kavuşmamı sağlayan vatandaşlarımıza ve bana yeniden görev veren başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘ARKADAŞIMIZ HAK ETTİ'

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Metin Özdemir'den övgüyle söz etti. Tarhan, “O dönem yaz dönemi için mevsimlik işçi almıştık. Sadece 1 kişi için mahalle halkı ve bunun yüzde 90'ı kadın olmak üzere sayfalarca imza toplamışlar. Buna kayıtsız kalamazdık. Arkadaşımız yol süpürmeye devam etti. Sonra özverisini ve başarısını gördükten sonra iki yılın ardından arkadaşımızı amir yaptık. Sahil temizliği, denetimli serbestlikten gelen bazı hükümlülerin de bulunduğu ekibin amiri olarak görev yapıyor. Arkadaşımız bu görevi hak ediyordu” dedi.

SU ALTI ARKEOLOJi UZMANI

Uzmanlık alanı su altı arkeolojisi olan Metin Özdemir, 2012 yılında Küçükçekmece Gölü'nde gerçekleştirilen İTA araştırmalarına katıldı. Aynı yıl Kemer'de batıklar ve araştırması alanında su altı çalışmalarında görev yaptı. Su altı fotoğrafçılığı konusunda çok sayıda tarihi araştırmanın belgelenmesini sağlayan Özdemir, Selçuk Üniversitesi Su Altı Araştırmaları ekibiyle birlikte Mersin Aydıncık'taki liman kazısında görev yaparak önemli keşiflerde de yer aldı.