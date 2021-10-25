Arnavutköy sahilini denizanaları bastı

İstanbul Arnavutköy sahiline sabah saatlerinde balık tutmaya giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Sahilin kıyı şeridi, irili ufaklı denizanalarıyla beyaza büründü.

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İrili ufaklı birçok denizanası Arnavutköy sahil şeridinde yoğun bir biçimde görüldü. Balık tutmaya gelen vatandaşların da dikkatini çeken denizanaları özellikle gece yoğun bir biçimde görüntülendi.

Sabah saatlerinde balık tutmaya Arnavutköy sahiline giden Tolga Kanbur ise, “Şu anda bir balık yok. Denizanaları balık tutmaya engel oluyor” dedi.

“BUNUN SEBEBİ KİRLİLİK”

Birol Şener ise, “Bunun sebebi kirlilik. Bu pisliği görünce insanın içi sızlıyor. Bu da balık tutmaya engel oluyor. Denizanası önceden bu kadar çok değildi. Son iki senedir oluyor” diye konuştu. (İHA)