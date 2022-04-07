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Arnavutköy’de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı

İstanbul Arnavutköy'de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı. Yaralı leylek, tedavi altına alındı.

Yayınlanma: 09:57 - 07 Nisan 2022 Güncellenme:
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Arnavutköy’de kanadı kırılan leyleğin göç yolculuğu yarım kaldı

Göç yolculuğunda kanadı kırılan leylek, Arnavutköy’de otoyol kenarına indi. Yaralı leyleği gören Görkem İpsalalı, veterineri aradı. İpsalalı, ekipler gelinceye kadar leyleğin çevresinde bekledi.

Kanadı kırık olduğu için uçamayan leylek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu otoyoldan alınarak, tedavisi yapılmak üzere götürüldü.

Yaralı leyleği fark eden Görkem İpsalalı, “Benzin istasyonunda çalışıyorum. Sabah bu leyleğin yaralı olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştım, çok yaklaştırmadı. Ekmek vermeye çalıştım ama acısından dolayı sanırım yemek istemedi. Kanadı kırılmıştı, ben de ekiplere haber verdim” dedi. (DHA)

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