Arnavutluk Depremi’ne uzmanlardan yorum… İstanbul ne durumda

Balkan ülkesi Arnavutluk, bu sabah 05.54'te 6.4 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı. 21 Eylül'de 5.8, 1 Kasım'da da 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin en büyüğüne yakalanan Arnavutluk'ta çok sayıda bina çöktü, araçlar kullanılamaz hale geldi. Peki, deprem uzmanları ne diyor? Güney Ege ile çok benzeyen fay hattında risk var mı? Depremin Türkiye'te etkisi olacak mı? Cevaplar haberimizde...

HABER/SİBEL GÜLERSÖYLER

Balkan ülkesi Arnavutluk, son 2 ay içerisinde 3. kez sallandı. Bu sabah Türkiye saati ile 05.54’te gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından, ev ve iş yerleri kullanılamaz hale geldi, oteller çöktü. Acil eylem planının devreye sokulduğu kentte yaşanan depremin son 30 yılda Arnavutluk’taki en şiddetli deprem olduğu değerlendiriliyor.

SON 2 AYDA 3 KEZ SALLANDILAR

En son 21 Eylül’de 5.8 ve 1 Kasım’da da 5.2 büyüklüğünde gerçekleşen depremlerde de 600’den fazla yapıda hasar oluşmuş ve yüzlerce kişi yaralanmıştı. Başkent Tiran’ın batısında yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Kosova, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya’da hissedildiği bildirildi. Enkaz altında kalan insanlar olduğu öğrenildi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Peki, yakın tarihinde önemli bir deprem atlatan Türkiye’nin bulunduğu fay hattı, bu depremden etkilenecek mi? Güney Ege ile çok benzeyen fay hattında risk var mı? Uzmanlarına sorduk…

“BU KUŞAĞIN DEVAMINDA TÜRKİYE VAR”

Konu ile ilgili Sözcü’ye değerlendirmelerde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, deprem bölgesinin Akdeniz kuşağı içerisinde yer aldığını belirterek, “Bu kuşağın devamında da Türkiye var. Adriyatik Denizi’ndeki mekanizma bizim Güney Ege’deki mekanizma ile aynı. Nedir bu mekanizma? Afrika kıtası bizim Ege Denizi altına doğru kayıyor. Girit ve Lodos adalarının altına doğru dalıyor. Lodosun orada 4 bin metrelik denizel çukurluk var. İşte o çukurluk tesadüf değil. Bu deprem dalma batma durumuna bağlı meydana gelmiştir. Bu büyük sarsıntı ile birlikte de yapı stoğunda hasarlar meydana geldiğini düşünüyorum” diye konuştu.

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Ersoy, depremin yerkabuğunu kırdığını söyleyerek, “Üstelik 6.4 ve 6.3 büyüklüklerinde 2 deprem var, büyük ihtimalle iki deprem birbirini tetiklemiştir, birbirinin artçısı değildir. Bu tür depremler mekanizma benzerliğinden dolayı ülkemizde sadece Güney Ege’de olur. İstanbul depremini de tetiklemez hiçbir şekilde çünkü İstanbul’un altında böyle bir mekanizma yok” ifadelerini kullandı. Ersoy, bölgede ciddi bir deprem oluşturma kapasitesi olduğunu da sözlerine ekledi.

“GÜNEY EGE İLE AYNI MEKANİZMA”

Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’da Sözcü’ye Arnavutluk depremi hakkında açıklamalarda bulundu. Ercan, depremin Kuzey Anadolu kırığının üzerinde yer alan Adriyatik Denizi’nde Afrika anakarasının Balkanların altına dalmasından kaynaklandığını söyleyerek, “Arnavutluk’taki deprem bölgesinin Güney Ege ile işleyiş olarak aynı mekanizmaya sahip olduğunu aktardı.

“MADDİ HASARIN SEBEBİ YAPI NİTELİĞİ”

Anadolu’daki bir deprem tetiklenir mi sorusunu da cevaplandıran Ercan, “Türkiye’deki fay hatlarından İstanbul’u hiç etkilemeyecek olanı Güney Ege’dir. Balkanlar’ın gördüğü en büyük deprem Üsküp Depremi idi. Bu depremde de bu kadar hasar olmasının sebebi, yoksul bir ülke olan Arnavutluk’un yapı niteliğinin düşük olmasından kaynaklanmıştır” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ 20 GÜN İÇİNDE ARTÇI DEPREMLER YAŞANABİLİR”

Ercan, gelecek 15-20 içerisinde Balkanlar’da artçı depremler olacağını öne sürerek, “Deprem bölgesinin 150 kilometre civarından 15-20 gün içerisinde artçı depremler yaşanabilir” şeklinde konuştu.