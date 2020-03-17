Arnold Schwarzenegger herkesi uyardı: ‘Restorana gitmeyin, evde yiyin’

Dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, Instagram hesabına yüklediği video ile, corona virüsünün giderek yayılması üzerine bir mesaj yayınladı. Terminatör'ün yıldızı usta oyuncu Schwarzenegger “Restorana gitmeyin, artık restoran yok. Unutun ve evde yiyin” dedi…



Videoyu evde beslediği iki midilli ile çeken isim, “Sadece Whiskey ve Lulu'yla bir şeyler yiyip, iyi vakit geçirip eğleniyoruz” diye konuştu. Schwarzenegger, sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle de 72 yaşındaki birinin, 65 yaş üstündeyseniz Kaliforniya eyaletinde artık evinizden çıkmanıza izin verilmiyor, bu yüzden evde kalmalısınız. Biz de böyle yapıyoruz. Restoranlara gitmiyoruz, burada artık böyle yerlere gitmiyoruz. Artık restoran yok, bunu unutun. Buluşmalar, spor salonları yok. Evde kalıyorsunuz.”