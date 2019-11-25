Artemis heykeli 20 yıl sonra aynı yerde

Efes Selçuk'un simgelerinden Artemis heykelinin 20 yıl önce bulunduğu yere yeniden konulması nedeniyle ayrı bir tören düzenlendi. Heykelin birebir bir kopyasının açılışında konuşan Tunç Soyer, 20 yıl önce kaldırılan heykelin, aynı yerde, yeniden kent meydanıyla buluşmasından dolayı heyecan duyduğunu belirtti. Soyer konuşmasında, “Bugün sadece Efes Selçuk için değil, tüm İzmir için çok önemli olan Güzel Artemis Heykelinin yeniden kent meydanıyla buluşması, hepimizi çok heyecanlandırıyor. Adına dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı inşa edilen Efesli Artemis, Antik Efes'i bir dünya kenti yaparak zenginleşmesini sağlamış, bu coğrafyanın en önemli değerlerinden biridir” dedi.

“ÇOCUKLAR BİZİM EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ”



Açılışı yapılan projelerin büyük bir bölümünün çocuklarla ilgili olması nedeniyle memnuniyetini belirten Soyer, “Yerel yönetimler olarak yapacağımız en kıymetli işlerin başında belki de çocuklara yatırım yapmak geliyor; çünkü çocuklar, bizim en değerli varlıklarımız. Yetişkinler olarak çocukların sadece yarınına değil, bugününe, şu anına odaklanmamız ve çocuklar üzerinde kendi isteklerimize değil; onların ihtiyaçlarına yoğunlaşmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.(İHA)