‘Artık bu ülkenin çocukları sevinecek’ sosyal medyada paylaşım rekoru kıran video…

Ekrem İmamoğlu’nun 800 bini aşan oy farkıyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından insanlar sokağa çıktı ve sevinçlerini doyasıya yaşadı. Yüzbinlerce insan, çoluk çocuk demeden sokakları doldururken yaşadıkları heyecan kimi zaman kendi telefon kameraları üzerinden kimi zaman da başkaları tarafından sosyal medyaya taşındı. Şimdiye kadar yaptığı söylemlerde sadece yetişkinleri değil çocukları ve gençleri de kucaklayıcı bir tavır içinde olan Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı başarı, Gazi Mahallesi’nde yaşayan bir sosyal medya kullanıcısının kamerasına böyle yansıdı. Paylaşım rekorları kıran videoda: Gazi Mahallesi’nde bir çocuğun, sokakta sevinen çocukları işaret ederek, “Abi bak bizim çocuklar da sevindi” dediği duyuluyor.