Artık kadınlar da saç ektiriyor

İnsanlar daha genç bir görünüme kavuşmak için saç ektirme yolunu seçiyor. Çünkü saçların kişiyi daha genç gösterdiğine inanılıyor. Kişiler saçları dökülmeye başlayınca da çözümü saç ektirmekte buluyor.

Bu güne kadar saç ektirme denince hep aklımıza erkekler gelirdi. Sokaklarda kafaları sargı bezleri ile sarılı veya bantlı kişileri görmek son derece doğal hale geldi.

Ama şimdi erkeklere kadınlar da eklendi. Gerçi kadınları kafaları bandajlı görmüyoruz ve bu nedenle de fark etmiyoruz. Saç ekimi için yapan şirketin yöneticisi Nihat Tüney bu konuda söyle konuşuyor; “Bize başvuran kişiler arasında son yıllarda kadınların sayılarında artışlar oldu. Erkeklerde alınan sonuçları gören veya duyan kadınlar saç ekim merkezlerine geliyor. Kadınların saç problemleri genellikle saçlarının kafanı üst bölgesinde azalması şeklinde oluyor. Seyrek saçlı kadın da kendisini iyi hissetmiyor. Bu nedenle saç ekim yoluna başvuruyor. Kadınlara bu işlem erkeklerde olduğu gibi enseden alınan saç kökleri kafasını üst bölgesine seyrekleşen saçları arasına ekilmek sureti ile oluyor. Operasyon sırasında kadınların kafalarındaki saçlar kesilmediği için uygulama yapılan bölge de gözükmüyor. Bu saye de kimseler bilmeden ve duymadan saç ekimi yapılıyor“ diyor.

Kadınların bu operasyonları için tabii ki dökülen ve seyrekleşen bölgedeki alan önemli. Ama ortalama olarak kadınların kafalarına 2-4 bin saç kökü ekiyor.