“Artık sesimizi duyun, faytona binmeyin, atlar ölmesin!”

Hayvanseverler, daha önce defalarca haykırdıkları "Faytona binme, atlar ölüyor" sloganını yeniden duyurmak ve atlara yönelik süren işkencenin ve eziyetin artık bitmesi için Adalar'daydı...

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Seçimlerden önce söz verilmesine rağmen hâlâ hayvanlar için bir yasa hazırlamadı. Bu sırada Adalar’dan gelen görüntüler yürek parçalamaya devam etti. Binlerce insan atların faytonlar aracılığıyla işkence görmesi ve erkenden yaşamlarını yitirmesini protesto etti, sesini duyurmaya çalıştı. O ses hâlâ duyulmasa da hayvanseverler, dostları için pes etmiş değil…

“HAYVANLAR MAL, KÖLE YA DA TAŞIT DEĞİLDİR”

Bugün Büyükada’da buluşan hayvanseverler “Atlara özgürlük”, “Faytona binme atlar ölüyor”, “Faydondan in bisiklete bin” gibi sloganlarla yürüyüş yaptı. “Hayvanlar mal, köle ya da taşıt değildir”, “Hayvanlar özgür olmak istiyor”, “Faytona binme, ölüyoruz”, “Ölümüne keyif sürülür mü?” yazılı dövizleriyle yürüyen hayvanseverler, bu kez seslerinin duyulmasını istedi.

ADALAR’DA HER YIL 400 AT ÖLÜYOR

Büyükada’daki eylemde Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi adına da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Her yıl, gıda, ulaşım, giyim, eğlence gibi çeşitli sektörlerde 150 milyardan fazla hayvan insanlar için öldürülüyor. Birçoğu da ömürlerini acı dolu bir esaretle geçiriyorlar. Kimi güneş yüzü görmeden, kimi laboratuvarlarda denek olarak, kimi saatlerce sağaltım makinelerinde sütü sağılarak… atlar ise yüksek sıcaklıkta, asfalt yollarda saatlerce kırbaçlanarak… Her yıl sadece Adalar’da 400’den fazla at faytonculuk faaliyeti yüzünden acı bir şekilde yaşamını yitiriyor. Ölen atların yerine ise yenisi getiriliyor ve biz insanlar faytona bindiğimiz sürece getirilecek. Talebimiz, Adalar’da elektrikli fayton uygulamasına geçilmesi, atlar da dahil bütün hayvanların insan tahakkümünden kurtulup özgürlüğe kavuşmasıdır” denildi.