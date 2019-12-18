Artık tuvalette 5 dakikadan fazla oturamayacaksınız

İşverenler çalışanların tuvalette geçirdikleri zamanı bile hesaplıyor. Yaklaşık 13 derecelik bir açıyla öne doğru eğimli tasarlanmış bir tuvalet, işverenlerin bu sorununa çözüm olmak üzere.

Merkezi ingiltere’de bulunan “StandardToilet” şirketinin aynı adlı tasarımı, ofis ve kamusal alanlarda kullanılmak için geliştirildi.

Tuvaletin eşsiz tasarımı Mahabir Gill’e ait. 13 derece eğime sahip olan bu klozet, bacaklarda bir gerilime neden olarak üzerinde fazla vakit geçirmeyi imkansız hale getiriyor.

Mahabir Gill, eğimli olan tuvaletin kişinin duruşunu düzeltmek, bacak kaslarını çalıştırmak ve normal tuvaletin sebep oılduğu hemoroid sorununu azaltması gibi faydalarını açıklayarak çalışanların kalbini çelmeye çalıştı.

“ENİNDE SONUNDA KALKMAK İSTEYECEKSİNİZ”

13 derecelik bu eğimin zararsız olduğunu söyleyen Gill, “Daha fazlası sorunlara yol açabilir. 13 derece çok zor değil ama eninde sonunda kalkmak isteyeceksiniz” dedi.

Gill, sadece İngiltere’de çalışanların mola sürelerini uzatmasının sektöre 4 milyon sterline mal olduğunu savunuyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, iş yerinde tuvalette harcanan süre 28 dakikaya kadar çıkıyor. Bu da her çalışanın haftalık mesaisinin 2-2.5 saatini tuvalette geçirdiği anlamına geliyor. Bu sebeple şirketler her çalışan için 1.553 sterlin (11.870 TL) zarar ediyor.

“AĞIR İŞ YÜKÜ TUVALETE SIĞINMA SEBEBİ”

Mahabir Gill’in tasarımı, tepkileri de beraberinde getirdi. “Around the Toilet” adında güvenli ve ulaşılabilir tuvalet kullanımına dair başlatılan projede yer alan Charlotte Jones, “Tuvalette geçirilen zamanı bir tehdit olarak görmek, konuya tamamen yanlış taraftan bakmaktır. Mesaideyken tuvaletin sığınacak bir yer gibi görünmesi ağır iş yüküne, yetersiz ofis alanlarına ve yönetime dair birçok şeyi anlatıyor” dedi.