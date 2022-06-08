Artvin’de ortaya çıkmıştı… 200’den fazla kamerayla izleniyor

Türkiye'de görüntülendiği 4 ilden biri olan, Artvin'de 200'den fazla fotokapanla takip edilen Anadolu parsının ailesinin olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor.

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Nesli tükenme tehlikesi altındaki Anadolu parsının Türkiye’de görüldüğü 4 ilden birinin Artvin’de olduğu belirlendi. 48 yıldır varlığı hakkında şüphe duyulan yetişkin erkek pars, Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri tarafından uzun çalışmalar sonucu fotokapanla görüntülendi.

“İSPATLANMASI MÜMKÜN OLMAMIŞTI”

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, “2000 yılların başından beri Artvin’de Anadolu parsının yaşadığı bir efsaneye dönüşmüştü. Fakat hiçbir şekilde bunun ispatlanması mümkün olmamıştı. O yıllarda bulunan bir Anadolu parsının postuyla yola çıkan, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü alanda yoğun bir şekilde çalışma başlattı. Son 3 yıl alana yerleştirilen fotokapanlar sayesinde bu bölgede parsın yayılışı ve yaşadığı tespit edilmiş oldu. Bu çok sevindirici olay” dedi.

Prof. Dr. Temel Göktürk, sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan çalışmaların bundan sonraki aşamasında popülasyon yoğunluğu, yani kaç adet burada mevcut? Yavruları var mı yok mu? Artvin’in bir bölgesinde mi var yoksa diğer bölgeleri geziyor mu? Bunlar araştırılıyor. Hatta şu anda bile fotokapanlar alanda mevcut yine çekim yapmaya devam ediyor.” (İHA)