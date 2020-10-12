Artvin’deki Pilarget Vadisini el birliği ile yok edecekler

Artvin'in Arhavi ilçesindeki Pilarget Vadisinde AB Enerji Üretim şirketi tarafından yapılmak istenen "Saka I-II Hidroelektrik Santrali (HES)" projesi imar planı İl Genel Meclisinde AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Arhavi ADOKOP ve Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği konuyu mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

Vadiye yapılacak olan HES projeleri için 10 Temmuz 2020 tarihinde Artvin İl Genel Meclisinde toplantı yapıldı.

CHP’li 3 üyenin katılmadığı toplantıda yapılan oylama sonucunda AKP ve MHP’li üyeler ikiye bölünmüş 2 hayır 1 çekimser oy çıkarken bir oy farkla HES’ler için imar izni çıktı. Ancak, vadide bulunan köylerin muhtarları ile Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği, meclisi toplantısının hukuka aykırı olduğunu belirterek HES için verilen imar iznine itiraz etti.

Yapılan itiraz sonucunda bir kez daha oylamaya açılan HES’lere ilk oylamada hayır veya çekimser oy veren AKP ve MHP’li üyeler de evet oyu verince, 11’e karşı 10 oyla HES imar izni bir kez daha verildi. AKP Arhavi İl Genel Meclis üyesi Hüseyin Uzunhasanoğlu sadece hayır oyu verdi.

2 AYDA NE DEĞİŞTİ?

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun hazırladığı raporda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce köylerde afete maruz bölge içerisinde toplam 50 konut bulunduğu tespit edildi.

Arhavi ADOKOP ve Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği 2 ay önce hayır ve çekimser kalan AKP ve MHP’li üyelerin fikir değiştirmelerine bir anlam veremediklerini açıkladı. Dernek üyeleri ise sosyal medyadaki sayfalarında meclis üyelerinin fotoğraflarını paylaşarak, “Pilarget sizi hiç unutmayacak” ifadelerini kullandı.

Hayır oyu kullanan AKP’li üye Hüseyin Uzunhasanoğlu, “AK Parti grubumuzun görüşü HES'in olmasından yana. Ben ise bu HES'in toplumu gereceğini, toplumu böleceğini, yaşam alanı içerisinde yapılacak çalışmanın insanlara zarar vereceğini düşündüğüm için hayır dedim” diye konuştu.

‘ÇED İPTAL’ DAVASI DEVAM EDİYOR

HES için açtıkları davanın devam ettiği dile getiren Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği Hazım Kurdoğlu, “Rize İdare Mahkemesinde ÇED'in iptali için hukuki sürecimiz sürüyor. 10 Eylülde bilirkişi incelemesi yapıldı. Buradaki doğal yaşamı yok edecek projeye karşı mücadelemiz sürecek. Temmuzda yapılan toplantıda bazı Meclis üyeleri ‘ret' ve ‘çekimser' kullanırken bugün onayladılar. Bu kısa süreçte ne değişti? Şimdi imar planlarına karşı hukuki süreci de başlatacağız” diye konuştu.