Asfaltın altından 770 yıllık tarih çıktı

Tokat’ı Orta Anadolu’ya bağlayan bir kavşak konumundaki 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kesme taştan yapılan Hıdırlık Köprüsü asfalt zeminden kurtarılıyor. Tarihi köprüde yapılan restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Köprü üzerine iş makinesi çıkarılmadan yapılan çalışmalarda işçiler asfalt zemini kazma kürek çalışarak kaldırıyor. Hafriyat ise vinç vasıtası ile köprüden alınarak boşaltılıyor. 2 aydır devam eden çalışmalarda köprünün zeminindeki asfalt malzeme kaldırılarak 770 yıllık taşlar yeninden ortaya çıkartıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “Köprünün üzerinde bir beton, asfalt tabakası vardı. O tabakanın altında ne çıkacağını merak ediyorduk. Restorasyon çalışmalarında 55 santimetrelik bir tabaka ortaya çıktı. Şimdio tabakaların kaldırılıyor olması ile alttan o eski taşlar çıktı. Selçuklu zamanında 770 yıl önce köprüye konulan taşlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Taşların yer yer seviyelerinde bozulmalar var. Çalışmalar tamamlandığında 770 yıl öncesindeki görünümüne kavuşacak. 2021 yılının nisan-mayıs aylarında hizmete açılması planlanıyor” dedi.

KÜLTÜREL MİRASIN TARİHİ

Selçuklu’nun en önemli sultanlarından birisi olarak sayılan Alaaddin Keykubat’ın 3 torununun 13’üncü yüzyılda devleti birlikte yönettiği dönemde yapılan Hıdırlık Köprüsü, günümüze kitabesiyle ulaşmış tek köprü olarak biliniyor. 5 kemere sahip ve yapıldığı döneme göre çok büyük bir şekilde inşa edilmiş olan Hıdırlık Köprüsü, bugüne kadar ciddi bir tadilata ihtiyaç duymamış, sağlamlığıyla da bölgede yaşanan büyük depremlere rağmen ayakta kalabilmiş önemli eserlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Yöre insanı tarafından Taşköprü olarak da adlandırılan Hıdırlık Köprüsü nesilden nesile geçen kültürel miras olarak önem taşıyor. (İHA)