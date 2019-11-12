Ashton Kutcher ve Mila Kunis miraslarını çocuklarına bırakmama kararı aldı

Hollywood’un en uyumlu ve en birbirine aşık çiftlerinden biri olan Ashton Kutcher ve Mila Kunis, çocuklarına miras barakmayı düşünmediklerini söyledi. Çiftin 5 yaşında Wyatt Isabelle adlı bir kızı ve 2 yaşında Dimitri Portwood adında bir oğlu bulunuyor.

Konu hakkında açıklamayı Dax Shepard’ın Armchair Expert adlı radyo programından yapan Ashton Kutcher, “Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu” dedi. Bu nedenle de eşi Mila ile miraslarını yardım vakıflarına bağışlamayı planlamışlar.

Çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirten Ashton Kutcher daha önce de ekonomik kaynakların kullanılması konusunda çocuklarına bazı şeyleri öğretmeye çalıştıklarını açıklamıştı. Mila Kunis ise noel, yılbaşı gibi dönemlerde birbirlerine hediye almak yerine ihtiyacı olanlara yardım etmeyi alışkanlık haline getirdiklerini açıklamıştı.