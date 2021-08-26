Aşı olamayan akrabalarını Covid’den kaybeden Venezüellalı oyuncu yalvardı: Lütfen aşı olun

Aktör Edgar Ramirez sosyal medyada, aşı erişimi olmayan ve Covid-19'a yakalanan akrabalarını kaybettiğini paylaştı. Ramirez, takipçilerini aşı olmaları için uyardı.

Sozcu.com.tr

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Venezüellalı aktör Instagram’da, insanları Covid-19 aşısı olmaya çağırdı. Ramirez, bir ay önce büyükannesini Covid nedeniyle kaybettikten sonra bu defa da teyzesini, amcasını ve arkadaşını kaybettiğini paylaştı. Oyuncu, yakınlarının Venezüella’da aşı erişimi olmadığını vurgularken, bu lükse sahip herkesin aşı olması gerektiğini belirtti.

“Lütfen bu yazıyı dikkatlice okumanızı rica ediyorum. Hayatımda yayınlamak zorunda kaldığım en acı ve en mahrem şey ama bunu paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen uyanacağım ve bunun bir kâbus olacağını hissediyorum ama öyle olmadığını biliyorum. Instagram’da, bu gönderinin hemen yanında, ABD Başkanı’nın Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci ile COVID 19 ile nasıl başa çıkılacağına dair hayati bilgileri tartıştığımız bir röportaj var. Acilen aşılanma olmalı, özellikle de aşıya erişebilecek kadar şanslı olanlarımız… Aşıya erişimi olan hiç kimse Covid-19’dan ölmesin. Lütfen bu bilgiyi okuyun, röportajı izleyin ve lütfen paylaşın.”

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