“Aşı olmadan yüz yüze eğitim çok riskli”

Milli Eğitim Bakanı bir kez daha yüz yüze eğitim için 15 Şubat'ı işaret etti. Ancak öğretmenler tedirgin. Eğitim-Sen Eski Başkanı Aydoğan, “Öğretmenler aşılamada ikinci aşama ve yedinci sıraya, zabıtaların da sonrasına bırakılmış durumda. Aşılanmadan yüz yüze eğitime başlanması hem öğretmen hem öğrenciler için büyük risk” diyerek karara karşı çıkıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “15 Şubattan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda, okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var” dedi.

Bakanın bir hafta içinde ikinci defa 15 Şubat'ı işaret etmesi kararın ciddi olduğunu gösteriyor. Ancak öğretmenler ve ailelerde bir tedirginlik de hakim.

Eğitim Sen Eski Başkanı Feray Alptekin Aydoğan, “Aşı olmadan yeniden yüz yüze eğitime başlamak hem öğretmen, hem öğrenciler için son derece risklidir” dedi.

“ALMANYA YÜZ YÜZE EĞİTİMİ ERTELEDİ”

Alptekin, “Başta öğretmenler olmak üzere, öğrencilerin de, yüz yüze eğitime başlamadan önce çok hızlı bir şekilde aşılanması gerekiyor.” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın öncelik sıralamasında öğretmenlerin 2'nci aşamanın 7'nci sırasında yer aldığını hatırlatan Aydoğan şöyle devam etti:

“Öğretmenler zabıtalardan dahi daha geri bırakılmış durumda. Oysa bu konuda riskin ne kadar büyük olduğuna ilişkin birçok açıklama var. Son olarak Eğitim Enternasyonal bir açıklama yaptı. Birçok ülke, örneğin Almanya mutasyon haberlerinden sonra yüz yüze eğitimi bir kez daha ertelediğini açıkladı.

Yine yapılan tüm araştırmalar, 10-19 yaş arası gençlerin virüsü alsalar bile herhangi bir şekilde semptom göstermedikleri ama bulaşı oranlarının çok yüksek olduğunu gösteriyor” diye konuştu.