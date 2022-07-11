Aşı olmadıkları ve maske takmadıkları için işten kovulan çalışanlardan Disney’e dava

Disney, Florida tatil beldesinde maske ve aşı kurallarına uymadıkları için işten çıkardığı üç eski çalışanı tarafından dava edildi. Çalışanlar ünlü şirketi, dinî ayrımcılıkla suçluyor: "Korkuyla değil, inançla yaşıyoruz."

Sozcu.com.tr

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Disney’in üç eski çalışanı, dinî nedenlerle maske takmayı ve Covid-19 aşısı olmayı reddettikleri için işten çıkarıldıklarını söyleyerek Walt Disney World’e dava açtı.

Barbara Andreas, Stephen Cribb ve Adam Pajer, 30 Haziran’da açtıkları davada; Disney’in kendilerine karşı ayrımcılık yaptığını söyledi.

Davaya göre, Andres ve Cribb mart ayında, Pajer ise haziran ayında kovuldu. Üçü de dindar Hıristiyan olan çalışanlar, şirkette 7 yıldan 20 yıla kadar çalışma sürelerine sahiplerdi.

17 yıldır Disney için çalışan Adreas, maske takmanın Hristiyan inançlarına hakaret olduğunu iddia ederek dinî bir muafiyet talep etmişti. ESPN Spor Kompleksi’nde Walt Disney World için misafir deneyimi yöneticisi olan Andreas, “Korkuyla değil inançla yaşıyoruz” dedi. Andreas, Hıristiyan dinine dayanarak muafiyet için başvurmuştu.

Disney’in aşı kararı, Ron DeSantis ve Florida milletvekillerinin, patronların çalışanların aşılanmasını talep etme yetkisini sınırlandırmasının ardından kasım ayında askıya alındı. Şirket daha sonra aşılı çalışanlar için maske şartlarını da kaldırdı.

Davada ise Disney’in aşısız çalışanlara uyguladığı artırılmış protokollerinin; ciddi nefes sorunlarına neden olduğu, sert izolasyon ve kısıtlamalardan oluştuğu iddia ediliyor.

Dava dosyasında ayrıca şunlar da belirtiliyor: “Disney, milyonlarca insanın hayatına ve evine mucize ve sihir getirdi, ancak şirket Covid-19 salgını sırasında çalışanlarına karşı kötü adam oldu ve Disney markası üzerine gölge düşürdü.”

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